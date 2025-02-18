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التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر «الحلوى والسكاكر: تاريخ عالمي»

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر «الحلوى والسكاكر: تاريخ عالمي»
19 فبراير 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب «الحلوى والسكاكر: تاريخ عالمي» للكاتبة لورا ماسون، والذي نقله إلى العربية أحمد سالم درويش، وراجعه الدكتور يوسف حمدان. ويعرض الكتاب عبر فصوله الستة نظرة شاملة ومكثفة للحلويات حول العالم، ويتناول نشأتها، وتنوعها وعلاقتها بالثقافات المختلفة والمناطق الجغرافية، كما يستعرض أسماءها وتطورها، وصناعتها، وارتباطاتها بالأعياد والمناسبات والمهرجانات الكبرى.
ويبحث الكتاب في مواد صناعة الحلويات، ويقدم مرجعية تاريخية عن أقدم الحلويات، وتطورها، وأهم مصانع الحلوى، وشركاتها، وعمليات الاستحواذ والاندماج التي لحقت بهذه الصناعة، وصولاً إلى الكيانات الكبرى، وذلك ضمن رحلة ماتعة في عوالم هذه الصناعة العالمية.
وتُعرف مؤلفة الكتاب البريطانية لورا ماسون بأنها مؤرخة طعام وكاتبة قدمت أعمالاً عدة في مجالات الأطعمة منها، كتاب «البرقوق المُسكَّر والشربات: عصور ما قبل التاريخ»، الذي نشر في العام 1998، إلى جانب كتب وصفات نُشِرت لمصلحة الصندوق الوطني للمملكة المتحدة.
ويملك مترجم الكتاب المصري أحمد سالم درويش خبرة طويلة في الترجمة، وهو حاصل على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها في العام 2007، وصدر له عن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب «السلمون» ضمن سلسلة «تاريخ عالمي».

مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
مشروع كلمة للترجمة
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