الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

بيت الحكمة يسدل الستار على معرض «جلال الدين الرومي»

جانب من المعرض (من المصدر)
19 فبراير 2025 02:00

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بيت الحكمة يبحث آفاق التعاون مع «مكتبة الإسكندرية»
وفد من المكتبة الوطنية الفرنسية يزور «بيت الحكمة»

اختتم بيت الحكمة معرض «جلال الدين الرومي.. 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر، مستقطباً 14.327 زائراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، إلى جانب الباحثين والمهتمين بتراث الرومي، حيث شكّل المعرض احتفالية ثقافية استعرضت المسيرة الفكرية لجلال الدين الرومي، وأثره العابر للأزمان في تشكيل الثقافة والوجدان الإنساني، في ضوء مجموعة استثنائية من المخطوطات والقطع المتحفية النادرة، التي جسّدت إرث الرومي العميق، ورسّخت حضوره في الذاكرة الثقافية العالمية.
وانطلقت فعاليات المعرض في 18 نوفمبر واستمرت حتى 14 فبراير الجاري، احتفاء بمرور 750 عاماً على وفاة الشاعر والفيلسوف جلال الدين الرومي، مسلطة الضوء على ثلاث مراحل رئيسية شكّلت معالم الرحلة الروحية التي خاضها منذ ثمانية قرون بحثاً عن الحقيقة والمحبة الإلهية. ويُعد الرومي من أعظم شعراء التصوف عبر التاريخ الإنساني، وقد تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات، مما يعكس رسالته العالمية وفلسفته العميقة التي كرّس حياته لنشرها، مما جعله رمزاً للمحبة والتسامح والسلام بين البشر.
وعلى هامش المعرض، نظم بيت الحكمة مجموعة من الفعاليات تضمنت 9 تجارب تفاعلية، تنوعت بين ورش الفنون التشكيلية، وجلسات السرد القصصي، والأمسيات الشعرية والأدبية، والتجارب الفنية المتنوعة، حيث تناولت كل فعالية جانباً من تراث جلال الدين الرومي الفكري والإنساني. وروعي في هذه الفعاليات أن تكون ملائمة لمختلف الفئات العمرية، بما يعكس رؤية بيت الحكمة في تعزيز الثقافة، كأداة فعّالة للحوار الإنساني، وتوفير منصة للتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع.
وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من الفئات المجتمعية والجنسيات المختلفة، يعكس أهمية تنظيم هذه المعارض التي تسهم في حفظ التراث الإنساني بأفكاره وقيمه النبيلة، وتنتقل به من جيل إلى آخر، مشيرة إلى أن بيت الحكمة يواصل تعزيز دوره في ترسيخ أسس مجتمعات المعرفة والثقافة التي تحتفي بالتاريخ وتسهم في صناعة المستقبل.

بيت الحكمة
جلال الدين الرومي
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©