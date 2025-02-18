بيت الحكمة يسدل الستار على معرض «جلال الدين الرومي»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم بيت الحكمة معرض «جلال الدين الرومي.. 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي استمر على مدار ثلاثة أشهر، مستقطباً 14.327 زائراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، إلى جانب الباحثين والمهتمين بتراث الرومي، حيث شكّل المعرض احتفالية ثقافية استعرضت المسيرة الفكرية لجلال الدين الرومي، وأثره العابر للأزمان في تشكيل الثقافة والوجدان الإنساني، في ضوء مجموعة استثنائية من المخطوطات والقطع المتحفية النادرة، التي جسّدت إرث الرومي العميق، ورسّخت حضوره في الذاكرة الثقافية العالمية.

وانطلقت فعاليات المعرض في 18 نوفمبر واستمرت حتى 14 فبراير الجاري، احتفاء بمرور 750 عاماً على وفاة الشاعر والفيلسوف جلال الدين الرومي، مسلطة الضوء على ثلاث مراحل رئيسية شكّلت معالم الرحلة الروحية التي خاضها منذ ثمانية قرون بحثاً عن الحقيقة والمحبة الإلهية. ويُعد الرومي من أعظم شعراء التصوف عبر التاريخ الإنساني، وقد تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات، مما يعكس رسالته العالمية وفلسفته العميقة التي كرّس حياته لنشرها، مما جعله رمزاً للمحبة والتسامح والسلام بين البشر.

وعلى هامش المعرض، نظم بيت الحكمة مجموعة من الفعاليات تضمنت 9 تجارب تفاعلية، تنوعت بين ورش الفنون التشكيلية، وجلسات السرد القصصي، والأمسيات الشعرية والأدبية، والتجارب الفنية المتنوعة، حيث تناولت كل فعالية جانباً من تراث جلال الدين الرومي الفكري والإنساني. وروعي في هذه الفعاليات أن تكون ملائمة لمختلف الفئات العمرية، بما يعكس رؤية بيت الحكمة في تعزيز الثقافة، كأداة فعّالة للحوار الإنساني، وتوفير منصة للتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من الفئات المجتمعية والجنسيات المختلفة، يعكس أهمية تنظيم هذه المعارض التي تسهم في حفظ التراث الإنساني بأفكاره وقيمه النبيلة، وتنتقل به من جيل إلى آخر، مشيرة إلى أن بيت الحكمة يواصل تعزيز دوره في ترسيخ أسس مجتمعات المعرفة والثقافة التي تحتفي بالتاريخ وتسهم في صناعة المستقبل.