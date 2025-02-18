«مكتبة محمد بن راشد» تناقش فن الرواية وتجربة السرد

دبي (الاتحاد)

بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الحضور، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية بعنوان «حكايات بين السطور: فن الرواية وتجربة السرد مع أمير تاج السر»، وذلك بحضور من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. واستضافت الجلسة الكاتب السوداني أمير تاج السر، أحد أبرز الأسماء في السرد العربي المعاصر، في حوار أدبي متميز أدارته الكاتبة مريم الساعدي.

واستعرض الكاتب كيفية تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى سرد ملهم، مؤكداً أن الرواية هي مرآة تعكس الواقع، وتمنح الكاتب الحرية في إعادة تشكيله. كما تطرّق إلى الهوية السودانية في الأدب العربي، والتحديات التي يواجهها عند تقديمه الثقافة السودانية لجمهور عالمي، مشيراً إلى أن الهوية المحليّة عندما تُقدَّم بصدق وبراعة تصبح عالمية بطبيعتها. كما أوضح كيفية تحقيق التوازن بين تقديم عمل أدبي أصيل والتجاوب مع توقعات القراء ومتطلبات النشر، مسلطاً الضوء على تجربته الشخصية مع الجوائز الأدبية وتأثيرها على مسيرته الإبداعية، والدور الذي لعبته مهنته كطبيب في تشكيل شخصياته وبلورة رؤيته الأدبية، مشيراً إلى أن الأدب مثل الطب لديه قدرة كبيرة على شفاء الروح كما يعالج الطب الجسد.

وفي مداخلة، تحدّث معالي محمد أحمد المر، عن الأفكار التي تراود الكاتب عند الشروع في عمله الإبداعي، مستشهداً بمقولة الجاحظ: «إن الأفكار مطروحة على قارعة الطريق، يعرفها القاصي والداني، والأهم هو طريقة الصياغة». وتابع أن: «بعض الأفكار تظلّ مذهلة وتحمل في طياتها قوة الطرح، ما يجعلها تستحق التأمل الكبير لما تنطوي عليه من فكر متميز وإبداع».

وتأتي الجلسة في إطار استراتيجية مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية، من خلال استضافة نخبة من الكتّاب والأدباء والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بإبداعاتهم المتميزة، كما تعكس التزامها المستمر بتقديم برنامج فعاليات أدبية وفكرية ثري، والتي تسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتمد جسور التواصل بين المبدعين والمتلقين.

وتسعى هذه المبادرات إلى تسليط الضوء على إسهاماتهم الفكرية والأدبية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل المباشر معهم، إلى جانب فتح قنوات الحوار البنّاء مع أبرز المفكرين والكتّاب في العالم العربي.