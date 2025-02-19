فيسبوك يحدد مدة تخزين مقاطع البث المباشر بـ 30 يوماً فقط

أعلن فيسبوك الثلاثاء أن مقاطع الفيديو المباشرة سيتم تخزينها على المنصة لمدة 30 يومًا فقط، وبعد ذلك سيتم حذفها تلقائيًا. في السابق، كانت هذه المقاطع تُحفظ إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا التغيير اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقاً لموقع "تك كرنش".





وكجزء من هذا التعديل، سيتم إزالة جميع مقاطع البث المباشر التي مضى عليها أكثر من 30 يومًا. وسيحصل المستخدمون على إشعار قبل حذف مقاطعهم القديمة، مع مهلة 90 يومًا لاتخاذ القرار بشأن مصير المحتوى.



يمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم، أو نقلها إلى التخزين السحابي، أو تحويلها إلى مقاطع قصيرة (Reels).



