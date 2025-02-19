"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة

تستعد شركة آبل اليوم، الأربعاء، للكشف عن "أحدث فرد في العائلة"، وسط تكهنات قوية بأن الحدث سيشهد الإعلان عن الجيل الجديد من iPhone SE. الهاتف الذي طال انتظاره يُتوقع أن يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبي هواتف آبل الاقتصادية.

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تصميم جديد أكثر حداثة

من أبرز التحديثات المتوقعة في iPhone SE 4 هو توديع التصميم التقليدي الذي كان يعتمد على زر الصفحة الرئيسية، والانتقال إلى شاشة كاملة مع دعم Face ID، مما يجعله أقرب إلى تصميم iPhone 14.

الشاشة ستكون من نوع OLED، مما يعني ألوانًا أكثر حيوية وجودة عرض محسّنة مقارنة بالإصدارات السابقة.

معالج قوي وأداء محسن

سيعمل الهاتف الجديد بمعالج A18 Bionic، وهو أحدث معالج من آبل، ليضمن أداءً سريعًا وتجربة استخدام سلسة حتى مع التطبيقات والألعاب الثقيلة. كما سيحصل الهاتف على بطارية مُحسّنة توفر عمر استخدام أطول، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جهاز يدوم طوال اليوم.

كاميرا مطورة

فيما يتعلق بالكاميرا، تشير التقارير إلى أن iPhone SE 4 قد يحصل على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مما يعني تحسينات كبيرة في جودة الصور، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. مع إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل، يمكن أن تكون تجربة التصوير قريبة من هواتف الفئة العليا.

السعر والتوفر

من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone SE 4 من 499 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، وهو ما قد يكون زيادة طفيفة عن الجيل السابق بسبب التحسينات الكبيرة في التصميم والمواصفات. أما بالنسبة لموعد الطرح، فمن المحتمل أن يكون متاحًا للطلب المسبق بعد الإعلان مباشرة، مع بدء الشحن خلال الأسابيع القادمة.



لا شك أن إطلاق iPhone SE 4 سيكون خطوة مهمة لعشاق آبل الذين يبحثون عن هاتف قوي بسعر معقول. التحسينات في التصميم، الشاشة، المعالج، والكاميرا تجعله أقرب إلى هواتف الفئة العليا، ولكن بسعر مناسب. ترقبوا الإعلان الرسمي اليوم لمعرفة كل التفاصيل حول "أحدث فرد في العائلة".