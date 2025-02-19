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التعليم والمعرفة

"حمدان للتراث" يشارك في اجتماع مراكز الوثائق والدراسات بدول التعاون بالرياض

"حمدان للتراث" يشارك في اجتماع مراكز الوثائق والدراسات بدول التعاون بالرياض
19 فبراير 2025 15:02

شاركت إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الدورة السابعة والثلاثين لاجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية.

شهد الاجتماع - الذي تزامن مع مؤتمر دولي عقد تحت عنوان "الأرشيف في العصر الرقمي"- مناقشات وحوارات حول سبل تحسين آليات الأرشفة والمحفوظات في العصر الحالي.

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وأشارت فاطمة بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات بالمركز، إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الخليجي في مجال الحفاظ على الوثائق التراثية منوهة إلى حرص المركز على المشاركة في هذه الاجتماعات وطرح المبادرات والمشروعات التراثية وشددت على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الخليجية لتعزيز الفهم المشترك وتوحيد الجهود لحماية الهوية الثقافية.

المصدر: وام
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