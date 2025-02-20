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هبوط حطام صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" فوق بولندا

هبوط حطام صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" فوق بولندا
20 فبراير 2025 12:51

دخل حطام عائد إلى صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس اكس" الغلاف الجوي فوق بولندا، على ما أفادت وكالة الفضاء البولندية (POLSA) الأربعاء، في حين أفادت الشرطة بالعثور على جسمين مجهولين سقطا في غرب البلاد.

وأكدت الوكالة في بيان أنّ "ليل 19 فبراير 2025 وبين الساعة 4.46 و4.48، سُجلت عودة غير منضبطة لإحدى طبقات صاروخ "فالكون 9 آر/بي" إلى الغلاف الجوي فوق الأراضي البولندية".

وأضافت أنّ "طبقة الصاروخ البالغ وزنها أربعة أطنان تقريبا هي من مهمة ستارلينك غروب 11-4 التابعة لشركة سبايس اكس والتي أقلعت من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في الأول من فبراير 2025".

وخلال دخول الحطام الغلاف الجوي، ظهرت مسارات ضوئية مذهلة في السماء ليل الثلاثاء الأربعاء في غرب البلاد.
وأفادت الشرطة البولندية الأربعاء عن رصد جسمين مجهولين سقطا قرب بوزنان (غرب) تفصل بينهما كيلومترات قليلة.
ولم يسفر سقوط الجسمين عن أي أضرار أو إصابات. 

المصدر: وكالات
صاروخ
فالكون
سبيس إكس
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