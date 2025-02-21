تخريج 36 مشاركاً في دورة علم المكتبات والمعلومات

دبي (الاتحاد) تحت رعاية جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، اختُتمت يوم أمس الأول الأربعاء في مقر المركز بدبي الدورة التاسعة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، والتي أُقيمت هذا العام تحت عنوان: «عالم المكتبات: بوابة المستقبل الرقمي للمعرفة»، واستمرت لمدة أسبوعين، بمشاركة 36 متدرباً ومتدربة من جهات حكومية وخاصة، من بينها: أكاديمية شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، جامعة الوصل، كلية الإمام مالك، جامعة الإمارات، محاكم دبي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، النيابة العامة بدبي، والشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

قدَّم الدورة نخبة من موظفي المركز المتخصّصين، وأشرف عليها الأستاذ رياض طاهر رضوان، رئيس قسم المعالجة الفنية والمستودعات في المركز.

وتركَّزت محاورها على عدة موضوعات، منها: بناء وتنمية المقتنيات في المكتبات، الإهداء والتبادل في المكتبات، إدارة الدوريات في المكتبات العامة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات، التحول الرقمي في المكتبات، والإجراءات الفنية لأوعية المعلومات الورقية والرقمية (الفهرسة، التصنيف، التحليل الموضوعي)، بالإضافة إلى تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات.

وفي ختام الدورة، شكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المشاركين على التزامهم وحرصهم على حضور جميع أيام الدورة، وقام بتوزيع الشهادات عليهم، كما جرى التقاط صورة جماعية تذكارية.

