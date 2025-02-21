توقيع كتاب «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»

دبي (الاتحاد)

ضمن احتفاليتها بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 2025)، نظمت مؤسسة العويس الثقافية مساء يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري حفلاً لتوقيع كتاب (الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس للأديب عبد الغفار حسين)، حيث تحدث عبد الغفار عن ظروف تأليف الكتاب وأهم محتوياته، وعلاقته مع الشاعر سلطان العويس من خلال مفردات وذكريات وصور أوردها في الكتاب.

حضر حفل التوقيع نخبة من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة، في مقدمتهم الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور عارف الشيخ، والدكتورة رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتور علي عبدالله بن موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

وقد أدارت الأمسية الدكتورة فاطمة الصايغ التي عرفت بالكاتب وسردت سيرته الذاتية، ولخصت منجزاته على الصعيدين الثقافي والمهني والمناصب التي تقلبها، وصولاً إلى مساهماته في تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية مثل اتحاد الكتاب ومؤسسة العويس الثقافية، وغيرها..

وطاف عبد الغفار حسين في عالم سلطان العويس الشعري والثقافي والاجتماعي، الأمر الذي حفز عدداً من الحضور ليشاركوا بذكرياتهم في إغناء الندوة مثل بلال البدور ود. عارف الشيخ ود. عمر عبد العزيز ونادر مكانسي وغيرهم. وفي نهاية الأمسية وقع عبد الغفار حسين عشرات النسخ من كتابه (الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس) للحاضرين.