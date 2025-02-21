مكتبات الشارقة تكشف برنامج فعاليات «المئوية» للأشهر القادمة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد مكتبات الشارقة العامة لإطلاق برنامج فعالياتها الثقافية، احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيسها، حيث تمتد الاحتفالات على مدار عام كامل، وتتضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على دور المكتبات في تعزيز المعرفة، وتوثيق الإرث الثقافي، وترسيخ القراءة كمحور أساسي في الحياة اليومية.

وفي إطار هذا البرنامج، تنظم المكتبات سلسلة من الفعاليات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والتي تجمع بين النقاشات الفكرية، والجولات الثقافية، والورش التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمتخصصين والباحثين، وبالتعاون مع نخبة من المؤسسات الثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق أولى فعاليات مئوية مكتبات الشارقة يوم الخميس 27 فبراير، من الساعة 10-12 ظهراً بجامعة الشارقة، بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين. وتتضمن الفعالية ندوة نقاشية بعنوان «الجذور الأدبية»، تشارك فيها أميرة أبو كدرة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ويديرها الإعلامي عبد الرؤوف أميرة.

تناقش الندوة مساهمة الشارقة في جعل الأدب والمعرفة جزءاً أصيلاً من هويتها الثقافية، وسبل ترسيخ القراءة لدى الأجيال القادمة، إلى جانب مشاركة شركة «منصة» للتوزيع ومبادرة «اقرأ.. أنت في الشارقة» لتعزيز ثقافة القراءة.

يرافق الندوة ورشة تفاعلية في الكتابة الإبداعية، يقدِّمها الكاتب عبد الهادي تقي، الذي يُكلف المشاركين بكتابة نص أدبي مستوحى من إمارة الشارقة، ثم قراءته ومناقشته. وستُجمع النصوص على مجسم شجرة مستوحى من مفهوم «الجذور الأدبية»، ليعكس دور الكتابة في مد جذور المعرفة والإبداع في المجتمع.

جولة ثقافية

ضمن محور «النهضة الثقافية» في احتفالات مئوية مكتبات الشارقة، ينظم مجمع اللغة العربية يوم الخميس 29 مارس، جولة ثقافية في إمارة الشارقة لمجموعة من المستعربين بهدف تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح على الحضارة العربية، من خلال تسليط الضوء على الجذور الأولى لمكتبات الإمارة ودورها المحوري في نشأة وازدهار الثقافة في دولة الإمارات.

كما تتضمن الجولة زيارة للمعالم السياحية في مدينة خورفكان، مما يتيح للمشاركين فرصة لاكتشاف التاريخ الثقافي للإمارة عن قرب. ويتخلل الفعالية مجموعة من الفقرات الثقافية، حيث يقدم المستعربون قراءات شعرية لنخبة من روائع الأدب العربي، إلى جانب إلقاء نصوص أدبية تعكس تفاعلهم مع اللغة العربية وإتقانهم لها.

كما يشاركون تجاربهم الشخصية في تعلم اللغة العربية.

«حكايات من التراث»

تنظم مكتبات الشارقة يوم الثلاثاء 29 أبريل المقبل، من الساعة 9-11 صباحاً، فعالية «حكايات من التراث»، في «محمية الحفية لصون الطبيعة» التابعة لهيئة البيئة والمحميات، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، ضمن محور «الحضارة الثقافية»، مستهدفة الأطفال من فئة 6-13 سنة.

تهدف الفعالية إلى غرس القيم التراثية في نفوس الأطفال وتعريفهم بالموروث الثقافي الإماراتي عبر ثلاث محطات تفاعلية تجمع بين السرد القصصي، والفنون التقليدية، والأنشطة الترفيهية. تبدأ الفعالية بورشة نقاشية بعنوان «مدرسة الحكاية»، التي تبرز قيمة الحكاية الشعبية كأحد أشكال أدب الأطفال، وتأثيرها في تعزيز النمو العقلي والأدبي والنفسي والاجتماعي، مع مناقشة المفردات التراثية المستخدمة فيها.

يليها محور «الأزياء التراثية»، الذي يشمل ورشة «التلي» لتعليم الأطفال فن التطريز التقليدي، وورشة الكندورة الإماراتية لتعريف الفتيان بزيهم الوطني، وورشة المخور للفتيات لتصميم أزيائهن التراثية بأسلوب إبداعي. وتختتم الفعالية بمسابقات تراثية ترفيهية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث.

الكتب القديمة

ضمن فعالية «إحياء الصفحات المنسية»، التي تنظّمها مكتبات الشارقة يوم الخميس 29 مايو المقبل من 5-7 مساء، في متحف الشارقة للآثار، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ومتحف الشارقة للآثار، يتعرف المشاركون من فئتي اليافعين والبالغين على أهمية الحفاظ على الكتب القديمة وتعزيز القراءة داخل الأسرة، من خلال محاضرة نقاشية بعنوان «المكتبة المنزلية: تعزيز القراءة وتنظيم الكتب»، حيث يتم استعراض تقنيات الحفاظ على الكتب وطرق تحفيز العائلات على دمج القراءة في حياتهم اليومية.

كما تتضمن فعالية «عيادة الكتب»، التي تتيح للمشاركين تعلم أساليب تنظيف الكتب القديمة وحفظها، إلى جانب ورشة لصناعة الكتب التقليدية وتصميم أغلفتها بأساليب فنية مبتكرة.

تختتم الفعالية بجولة في متحف الشارقة للآثار، حيث يستكشف المشاركون قاعة العصر الحديدي وقاعة شبه الجزيرة العربية الكبرى، ويتعرفون على أول الكتابات التي ظهرت في الشارقة باستخدام خط المسند الجنوبي. كما يخوضون تجربة محاكاة الكتابة القديمة على الطين، لنقش أسمائهم واستحضار دور الكتابة في توثيق التاريخ وحفظ المعارف، تأكيداً على أهمية الكتاب كمصدر أصيل للحضارة الإنسانية.