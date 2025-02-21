السبت 22 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مؤسسات محمد بن خالد تستضيف أعضاء معهد غوتة لمنطقة الخليج

صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
22 فبراير 2025 01:08

هويدا الحسن (العين)

أخبار ذات صلة
مصر تحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
«رالي أبوظبي الصحراوي» ينطلق بـ «المرحلة التأهيلية» في العين

بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان زيارة مميزة لأعضاء معهد غوته لمنطقة الخليج، وذلك ضمن برنامج الوراقين «رابطة السياحة» تحت شعار «رحلة إلى أرض الإلهام» يوم الخميس، 20 فبراير 2025. تأتي هذه الزيارة للتعرف على تاريخ وإرث وحضارة مدينة العين، مع التركيز على إنجازات المرأة في الخليج عامة، وإنجازات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.
هذا وقد استقبلت الأمين العام للمؤسسات مريم حمد الشامسي، المدير العام لمعهد غوتة لمنطقة الخليج د. كلوديا روميلت، والوفد المرافق، معربة عن سعادتها بزيارتهم للمؤسسات والقيام بجولة سياحية في مدينة العين ذات العراقة والأصالة والحضارة الممتدة في عمق التاريخ. وخلال زيارة المؤسسات، اطلع أعضاء الوفد على برامج المؤسسات، ثم القيام بجولة في أركانها، شملت زيارة قرية إرث زايد، حيث تم الشرح والتطبيق للوفد على أنواع من الحرف الإماراتية التراثية مثل: السدو والنول والتلى وإعادة التدوير، وقدم فريق مدرسة القهوة والسنع ورشة حول تاريخ القهوة وآلية إعدادها وطريقة تقديمها باعتبارها رمزاً للكرم العربي.
فيما قدم فريق من طلاب جامعة الإمارات عرضاً للصقور وكذلك للحرف اليدوية الأصيلة، وشملت الجولة المرور على نادي الأجيال البيئي وقاعات مكتبة أجيال المستقبل. كما اشتملت الزيارة على جولة سياحية في واحة العين وبيت محمد بن خليفة، حيث تعرف الوفد على تاريخ وإرث مدينة العين العريق.
وفي تصريح لإدارة معهد غوته لمنطقة الخليج، عبر زيارته الإقليمية هذه، جاء فيه: مدينة العين، مدينة غنية بالتراث الثقافي والتاريخي، وقد تم تنظيم هذه الزيارة لتسليط الضوء بشكل خاص على موضوع «المرأة في منطقة الخليج» وعلى دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتبارنا مؤسسات ثقافية، فإننا حريصون على التعرف أكثر على النساء البارزات اللواتي أسهمن في تشكيل المجتمع الإماراتي، وفي هذا السياق، لا يمكننا إلا أن نشيد بالدور العميق الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تمثل نموذجاً يُحتذى به ومصدر إلهام للمجتمع الإماراتي.  
وفي ختام الزيارة، أبدى الطرفان الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف الثقافية المشتركة والتي تجمع ما بين معهد غوته ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.

مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
مؤسسات محمد بن خالد
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
معهد جوته
آخر الأخبار
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
الرياضة
ليفركوزن يشدد الخناق على بايرن ميونيخ
اليوم 21:04
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
اليوم 20:55
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
الرياضة
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
اليوم 20:51
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
الرياضة
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
اليوم 20:49
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
الرياضة
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©