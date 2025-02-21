«أبناء الرمال السبع».. كتاب جديد على طاولة مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

بمشاركة واسعة وحضور لافت، استضافت مكتبة محمد بن راشد، المؤلف والمستشار الإعلامي ألكسندر ماكناب، في جلسة حوارية مميزة وحفل توقيع لكتابه الجديد «أبناء الرمال السبع: تاريخ الإمارات العربية المتحدة»، والصادر عن مجموعة «موتيفيت للنشر». ويبحر الكتاب بالقراء في رحلة ملهمة تستكشف النسيج الإنساني والحضاري المتنوع والغني لدولة الإمارات، وتاريخ المنطقة الممتد لأكثر من 130 ألف عام.

وخلال الجلسة، قدم «ماكناب» رؤى مستندة إلى أبحاثه ودراساته المتعمقة، مستعرضاً تاريخ دولة الإمارات ودورها المحوري كمركز تجاري حيوي عالمياً في العصر البرونزي، وصولاً إلى تحولها البارز إلى قوة اقتصادية عالمية في العصر الحديث. كما أشار إلى التحولات الكبرى التي شهدتها الإمارات، حيث كشف لأول مرة عن روايات جديدة، وأثار تساؤلات جريئة حول السرديات التاريخية التقليدية.

ويُبرز كتاب «أبناء الرمال السبع»، مجموعة من الاكتشافات الأثرية والتاريخية المذهلة في الإمارات، والعلاقة التاريخية التي تربطها بجنة عدن الأسطورية، ودورها كمصدر للنحاس في الحضارة السومرية، وإحداث ثورة في علم المعادن.

وقال «ماكناب»: «إنَّ قصة الإمارات تزخر بالثراء والتعقيد الذي يتجاوز تصورات الكثيرين، ويُعد الكتاب تكريماً لصمود وإبداع العديد من الأجيال التي جعلت من هذه الأرض وطناً لهم على مدار آلاف السنين، وأتمنى أن يقدم فهماً أعمق للقراء عن تاريخ المنطقة وإسهاماتها في تشكيل دولة اليوم النابضة بالحياة».