وزارة الثقافة تطلع على مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

دبي (وام)

اطلع وفد من وزارة الثقافة على أبرز مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومبادراتها في مجالات نشر وإنتاج المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية رأس المال البشري المعرفي.

والتقى الوفد برئاسة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، خلال زيارته للمؤسسة، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث استعرض فريق المؤسسة أبرز إنجازاتها ومشروعاتها الهادفة إلى تمكين المجتمع معرفياً مثل مركز المعرفة الرقمي ومبادرة بالعربي، وغيرها من المشروعات. وناقش وفد الوزارة مع المؤسسة مشروعات ومبادرات وزارة الثقافة، وسبل تبادل أفضل الممارسات بين الجانبين كذلك.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك في مبادرات متعددة للمؤسسة، منها مشروع مؤشر القراءة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل الشراكة خلال شهر القراءة الوطني، بما يسهم في نشر المعرفة، وتحسين جودة المحتوى العربي، وتحقيق مستهدفات التنمية المعرفية للدولة.