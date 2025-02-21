رئيس جمعية الإمارات للإبداع يشيد بجهود الشارقة في حفظ التراث

الشارقة (وام)

أشاد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس جمعية الإمارات للإبداع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشارقة للحفاظ على التراث وتعزيز الإبداع.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، خلال زيارته اليوم يرافقه عدد من أعضاء الجمعية فعاليات أيام الشارقة التراثية في نسختها ال22 المقامة حالياً في منطقة قلب الشارقة تحت شعار «جذور»، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز الحوار بين الماضي والحاضر، معرباً عن تطلع جمعية الإمارات للإبداع إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الثقافية والفنية في الدولة.

واطّلع على الفعاليات التراثية المتنوعة التي تسلط الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية، بما في ذلك الحِرف اليدوية والأهازيج الشعبية والمأكولات التقليدية، إضافة إلى العروض الحية التي تجسد أصالة التراث الإماراتي وروح التقاليد العريقة.

على صعيد متصل، زار الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بينالي الشارقة الـ16، واطّلع على أبرز المعروضات الفنية والإبداعية التي تجسد التنوع الثقافي والابتكار الفني على المستوى العالمي، وتعكس رؤى إبداعية متجددة، وتبادل النقاش مع القائمين على المعرض حول آفاق الفنون البصرية، ودورها في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.