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«كتّاب الإمارات» يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي الرابع

«كتّاب الإمارات» يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي الرابع
23 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الرابع والذي يُعقد في مملكة البحرين بتنظيم من أسرة الأدباء والكتّاب وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، في الفترة ما بين 22 إلى 24 فبراير 2025، بمشاركة عدد من الأكاديميين والأدباء والكتاب من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتترأس الوفد المشارك للاتحاد، شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي، ويضم الشاعرة مريم الزرعوني، عضوة مجلس الإدارة، والباحث جمال مطر والشاعر حمد البلوشي، حيث يشارك الوفد ضمن الأنشطة الثقافية في المنتدى. ويتناول المنتدى عدداً من الفعاليات الأدبية والشعرية، حيث يضم اليوم الأول حفل الافتتاح، وحفل تكريم شخصيتي الشاعر الشيخ عيسى بن راشد والدكتور إبراهيم غلوم وتكريم الوفود المشاركة، ويعقب الافتتاح حفل غنائي لأشهر الأغنيات التي كتبها الشاعر الشيخ عيسى بن راشد.
ويحمل المنتدى في يومه الثاني جلسة نقاشية بعنوان: «د. إبراهيم غلوم الفكري» في قاعة متحف البحرين الوطني، يشارك فيها الباحث جمال مطر بورقة بحثية بعنوان «البدايات والأمل». ويشارك الشاعران مريم الزرعوني وحمد البلوشي بقراءات شعرية في اليوم الأول للمهرجان الشعري المصاحب للمنتدى، والذي يحمل عنوان «مهرجان الشيخ عيسى بن راشد الشعري».
ويختتم المنتدى الخليجي الرابع أعماله يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2025، حيث يعد المنتدى جسراً للتواصل بين أدباء ومثقفي دول الخليج وفرصة لالتقاء الأفكار وخلق روابط ثقافية تعزز العلاقات الأخوية الخليجية في هذا المجال.

اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
المنتدى الثقافي الخليجي
الثقافة
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