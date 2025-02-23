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«مكتبة محمد بن راشد» تنظّم ورشة حول الخطابة

«مكتبة محمد بن راشد» تنظّم ورشة حول الخطابة
24 فبراير 2025 02:24

دبي (الاتحاد)

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار يومين، ورشة عمل متخصصة حول الخطابة العامة في عصر التواصل الرقمي بعنوان: «كيف تبرز في المؤتمرات الافتراضية»، والتي قدمتها المدربة الإعلامية ميسون عزام.
وتناولت الورشة في يومها الأول تقنيات التفاعل مع الجمهور عن بُعد لإيصال الرسالة بوضوح وسلاسة، وطبيعة المشاركة، ونوع المقابلة والمواضيع المطروحة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للاجتماعات عبر التطبيقات المعتمدة، بدءاً من الاستعداد للاجتماع والتواصل الفعّال والملاحظات، وإدارة الغرف وغيرها من الأدوات، وصولاً إلى الإجراءات بعد الاجتماع.
وتطرّقت المدربة إلى أهمية لغة الجسد في بيئة المؤتمرات الافتراضية، والتحكم في نبرة الصوت لتعزيز الحضور، مع ضرورة الإلمام بالمواضيع المطروحة لكتابة رؤوس أقلام حولها والقدرة على توقّع الأسئلة المفاجئة. كما شاركت مع الحضور أمثلة حول التعريف عن النفس، وتقنيات التحويل والتأكيد، بالإضافة إلى تقديم نصائح للتعامل مع المضيفين كثير المقاطعة، أو الهجوميين، أو الودودين، وغيرهم.
وخصصت جلسة اليوم الثاني للتدريب العملي التفاعلي، حيث اجتمع المشاركون اجتماعاً مسجلاً عبر تطبيق زوم، وقيّموا بعد مشاهدته تجربتهم، وقدمت المدربة ملاحظاتها ونصائحها، حيث لاحظ المشاركون مدى استفادتهم من الورشة، وعبروا عن شكرهم لمكتبة محمد بن راشد لتنظيمها.

مكتبة محمد بن راشد
دبي
الخطابة
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