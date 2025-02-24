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الترفيه

إل جي ديسبلاي تُطلق شاشات السيارات الكبيرة

إل جي ديسبلاي تُطلق شاشات السيارات الكبيرة
24 فبراير 2025 12:48

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل.جي ديسبلاي بدء الإنتاج التجاري لأول شاشة عرض للسيارات مقاس 40 بوصة (بعرض السيارة بالكامل أو من القائم إلى القائم).

وتسارع الشركة جهودها للدخول في مجال "السيارات المعتمدة على البرمجيات" من خلال إنتاج حلول شاشات عرض السيارات الفارهة بهدف إحداث ثورة في تجربة قيادة السيارات. يذكر أن شاشات العرض من القائم إلى القائم هي شاشات فائقة الاتساع تغطي كامل المساحة الموجودة أمام السائق ومقاعد الركاب الأمامية.

وأشارت الشركة إلى أن الشاشة فائقة الاتساع تتيح الوصول الفوري إلى مجموعة معلومات متنوعة والتحكم السهل في كل وظائف السيارة بدون قيود، على عكس شاشات السيارات السابقة حيث قد تختفي تعليمات الملاحة أو تتقلص مساحتها عند الوصول إلى وظائف أخرى مثل التحكم في درجة الحرارة أو تشغيل الموسيقى.

 

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وبحسب الشركة فقد تم تطبيق تقنية التحكم في زاوية العرض من خلال وضع الخصوصية القابل للتبديل (SPM) لمساعدة السائق على البقاء مركزاً على الطريق.

وتتيح تقنية وضع الخصوصية القابل للتبديل، التي كانت شركة إل.جي ديسبلاي أول من قام بتسويقه تجارياً في هذه الصناعة، للسماح للراكب الأمامي مشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب على الشاشة أمامه حتى مع بقائها غير مرئية للسائق.

 

المصدر: وكالات
شركة إل جي
السيارات
الشاشات
الشاشات الإلكترونية
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