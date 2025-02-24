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التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تعزز مهارات الكتابة لدى اليافعين

«مكتبات الشارقة» تعزز مهارات الكتابة لدى اليافعين
25 فبراير 2025 01:18

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار احتفائها بمرور مئة عام على تأسيسها، تستعد «مكتبات الشارقة» لتنظيم مسابقة في كتابة السيرة الذاتية المصغرة تحت عنوان: «أنا كما أرى نفسي»، خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس المقبل، بالتزامن مع «شهر القراءة الوطني» في دولة الإمارات، وتستهدف الفعالية المخصصة لليافعين (12-18 سنة)، تعزيز مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية، وتحفيزهم على التعبير عن أنفسهم بأسلوب إبداعي يعكس شخصياتهم ورؤيتهم للعالم من حولهم.
وتتضمن مسابقة توزيع جوائز نقدية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لتحفيزهم على الاستمرار في رحلة الكتابة.
وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة، يخضع المشاركون لتدريب مكثَّف تحت إشراف نخبة من الكتاب المتمرسين، عبر ورش عمل تُقام في الشارقة، كلباء، ودبا الحصن، إلى جانب جلسة افتراضية في اليوم الرابع، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).
وتمثل الفعالية فرصة مثالية للمواهب الشابة للارتقاء بأساليبهم الكتابية واكتساب خبرات في عالم الأدب.
وأكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أن مسابقة «أنا كما أرى نفسي» وورش العمل المصاحبة لها، تأتي في إطار إيمان مكتبات الشارقة بأن الأطفال والناشئين يمتلكون طاقة إبداعية غير محدودة، تحتاج إلى بيئة محفزة، وأدوات تدريبية تصقلها وتوجهها نحو مسارات تعزز من وعيهم بذواتهم وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم».
وقالت: «التعبير عن الذات فضاء أدبي واسع يؤسس طفلاً قادراً على تحليل التجارب، والتفاعل مع العالم بوعي ومسؤولية، فحين يكتب الطفل سيرته الذاتية، فإنه لا يوثق لحظات عابرة، بل يعيد قراءتها، يفهمها، ويتأمل تأثيرها في تشكيل شخصيته، سواء كانت هذه اللحظات نجاحاً أم تحديات تحتاج إلى حلول، ما يساهم بدوره في تكوين شخصية ناضجة قادرة على تحمل المسؤولية، والتفاعل مع محيطها بوعي وإدراك». 

مكتبات الشارقة
مكتبات الشارقة العامة
الإمارات
الشارقة
شهر القراءة الوطني
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