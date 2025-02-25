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«كُتّاب الإمارات» يعلن تنظيمه الدورة الـ 5 للمنتدى الثقافي الخليجي

«كُتّاب الإمارات» يعلن تنظيمه الدورة الـ 5 للمنتدى الثقافي الخليجي
25 فبراير 2025 14:57

المنامة (وام)

اختتم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، يوم أمس الاثنين، مشاركته في المنتدى الثقافي الخليجي الرابع، الذي احتضنته العاصمة البحرينية «المنامة» على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من أسرة الأدباء والكتاب، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، بمشاركة وحضور رؤساء ووفود الاتحادات والنوادي الأدبية والثقافية الخليجية.واستقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، في مكتبه بقصر القضيبية وبحضور الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، والدكتور راشد نجم، رئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الثقافي الخليجي الرابع، في اليوم الختامي للمنتدى، رؤساء الاتحادات والنوادي الأدبية والثقافية الخليجية المشاركة في المنتدى. وخلال مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الدورة الرابعة للمنتدى الثقافي الخليجي، أعلنت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي، رئيسة وفد الاتحاد للمنتدى، في كلمتها الافتتاحية، أن الدورة الخامسة للمنتدى للعام القادم سوف تكون وبكل ترحيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك تأكيداً على دعم الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز الحوار والانفتاح الفكري، وإقامة جسر ممتد على الدوام. وقد شارك الاتحاد في الفعاليات الثقافية المصاحبة للمنتدى، من خلال ورقة بحثية قدمها الباحث جمال مطر بعنوان، «البدايات والأمل»، تحدث فيها عن المسرح الإماراتي وصدى تجربته في الوطن العربي. كما شاركت الشاعرة مريم الزرعوني، بعدد من القصائد التي تنوعت موضوعاتها بين حب الوطن وقصائد في والدها، وأخرى وجدانية عاطفية.

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