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التعليم والمعرفة

نموذج ذكاء اصطناعي جديد من "علي بابا" لإنشاء الفيديو والصور

«علي بابا»
25 فبراير 2025 17:10

قالت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا في منشور على إكس اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إطلاق نسخة مفتوحة المصدر من نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصور تحمل اسم (وان 2.1).

وذكر متحدث أن الشركة ستقدم التفاصيل كاملة في مقطع فيديو مسجل في الساعة 1100 مساء (1500 بتوقيت جرينتش).
ويأتي إطلاق النموذج الجديد في وقت تشتد فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي في الصين، بعد إطلاق شركة ديب سيك أحدث نماذجها مفتوحة المصدر الشهر الماضي.

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وأحدثت هذه النماذج هزة في قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم من خلال تقديم أداء يضاهي المنتجات الرائدة من شركات مثل أوبن إيه.آي التي تحولت نحو النماذج مغلقة المصدر.

وقدمت علي بابا في البداية أحدث إصدار لها من نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصور في يناير ، ثم أعادت تسميته لاحقا من (وانكس) إلى (وان) وأشادت بقدرة النموذج على إنشاء صور واقعية للغاية.

وأعلنت علي بابا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خططها لاستثمار 380 مليار يوان (52 مليار دولار) على الأقل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
علي بابا
الصور
الذكاء الاصطناعي
الفيديو
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