الأربعاء 26 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«جرّ محراثك».. إسقاطات ذكيّة عبر صراع الإنسان مع الحيوان

«جرّ محراثك».. إسقاطات ذكيّة عبر صراع الإنسان مع الحيوان
25 فبراير 2025 17:26

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل

لطالما كان الحيوان صديقاً للإنسان، ومن هذا المنطلق فقد نُسجت حول العلاقة بين الطرفين أجملُ قصص الوفاء، وفي الأعمال الدراميّة التي وُجّهت للطفل كنّا نقرأ ونشاهد وفاء كثيرٍ من هذه الحيوانات وصداقتها مع الإنسان الذي يعتني بها فتصبح أليفةً له أو مطيعة، حتى إنّ شعراء في الموروث الشعبي كانوا يوجّهون أشعارهم إلى الكلب أو الذئب، إذ وجدوا ثمّة ما يجمعهم بها في الوحدة والقلق والعذاب، ومثل ذلك الحصان، وغيره من الحيوانات التي دخلت في موروثنا بقوّة، وها هي هذه المرّة تدخل كثيمة ومفردة رئيسية في مسرحّيّة «جرّ محراثك»، التي عُرضت ضمن عروض مهرجان أيّام الشارقة المسرحيّة الرابعة والثلاثين بقصر الثقافة، وهي من إعداد وإخراج مهند كريم، وقدّمتها جمعيّة دبا الحصن للثقافة والفنون.
حكاية المسرحيّة تقول إنّ هناك جثّةً لإنسان تعرض لهجوم من أحد الحيوانات، وهو ما استدعى من السلطات أن تتحوّط للأمر وتصدر قراراً بقتل وإبادة جميع الحيوانات، وهو ما أدى إلى اعتراض البعض على هذا القرار، إذ لا يمكن أخذ الصالح بجريرة الطالح، ومن هنا كانت المسرحيّة ذات إسقاطات ذكيّة، وإن اتخذت الحكاية البسيطة مجرى لأحداثها في صراع الإنسان مع الحيوان.
وفي المسرحيّة، كانت ثمّة إدانة للإنسان، باعتباره محرّكاً للنزاعات والصراعات، وظالماً في بعض قراراته المستعجلة لأبرياء ومسالمين، باعتبار فكرة العمل تتناول موضوع أنّ الحيوان يظلّ مسالماً طالما لم يعتدِ عليه أحد.
عنوان العمل جاء منسجماً مع آفاق المسرحيّة ومفرداتها في التنبيه، وعدم اغتيال المساحات الخضراء الآمنة، كما كانت الحكاية تتزيّن في ما ألبسه المخرج لشخصياتها من أزياء وانسجام تام مع الحوار وتقمّص الأدوار، في خضمّ موسيقى تصويرية شدّت الجمهور إلى العمل ومتابعة مجرياته، كعناصر جاذبة ولافتة في تصاعد الأداء والحوار. 

مهرجان أيام الشارقة المسرحية
الشارقة
أيام الشارقة المسرحية
الإمارات
عروض أيام الشارقة المسرحية
آخر الأخبار
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
الرياضة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
اليوم 20:49
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
الرياضة
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
اليوم 20:46
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
علوم الدار
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
اليوم 20:45
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
علوم الدار
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
اليوم 20:41
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
الرياضة
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©