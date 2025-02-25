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مركز أبوظبي للغة العربية يصدر «مستكشفو الطبيعة»

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر «مستكشفو الطبيعة»
26 فبراير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب «مستكشفو الطبيعة: المغامرون الذين وثقوا عجائب العالم الطبيعي» من إصدارات «متحف التاريخ الطبيعي» لندن، ونقله إلى العربية سعد صبّار السامرائي، وراجع الترجمة محمد فتحي خضر.
يستعرض الكتاب رحلات المستكشفين ومغامراتهم، وما اكتشفوه وجمعوه، وما تركوه من رسائل كتبوها ووثقوها عن عجائب العالم الطبيعي، وفنون متنوعة ابتكروها على مدار ثلاثة قرون.
تُعرّفنا فصول الكتاب على مجموعة من المستكشفين المسلحين بعزيمة فكرية جديدة، بعد اطلاعهم على إنجازات العمالقة في مجالات العلوم والثقافة والفنون، أمثال، تشارلز داروين، وألفريد راسل والاس، فرديناند باور، وجون جيمس أودوبون، الذين جسّدوا روح التنوير والثورة العلمية، وكانت مرحلتهم الانتقالية تلك، نقطة فاصلة في تاريخ العلم، أدت إلى اكتشاف الأميركتين وأستراليا، وتوسيع مدارك العالم المعروف إلى ما وراء حدود المعرفة السابقة، إضافة إلى إسهامات هذه الاكتشافات ونتائجها في فهم العالم الطبيعي». 

مركز أبوظبي للغة العربية
مشروع كلمة للترجمة
متحف التاريخ الطبيعي
أبوظبي
لندن
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