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التعليم والمعرفة

المركز الثقافي بأم القيوين يحتفي بشهر الابتكار

المركز الثقافي بأم القيوين يحتفي بشهر الابتكار
25 فبراير 2025 22:02

أم القيوين (وام)

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احتفى المركز الثقافي الإبداعي بأم القيوين بشهر الابتكار 2025، بتنظيم معرض الابتكار الطلابي تحت شعار «نافذة الابتكار»، بمشاركة 85 طالباً من المدارس الخاصة التابعة لمنطقة أم القيوين التعليمية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة في تعزيز ثقافة الابتكار لدى الأجيال الشابة، واستمرار دعم المواهب.
شهد الفعالية محمد عيسى الكشف وعائشة راشد ليتيم، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
استعرض الطلاب المشاركون 30 مشروعاً ابتكارياً شمل مختلف المجالات العلمية، حيث ركزت المشروعات على الاستدامة، توليد الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، وتنوّعت الابتكارات بين التقنيات الحديثة، التصاميم الهندسية، والحلول الإبداعية للتحديات الحالية، كما تضمن المعرض عروضاً تفاعلية وورش عمل تثقيفية لتعزيز روح الابتكار لدى الطلبة.
أعرب الحضور عن إعجابهم بالمشاريع الطلابية التي تعكس مهارات البحث العلمي والتفكير الإبداعي لدى الطلبة، مشيدين بجهود وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مؤكدين أهمية توفير المنصات التي تتيح استعراض أفكارهم الإبداعية وتطويرها بما يواكب التطورات العالمية.
وضمن فعاليات شهر الابتكار، نظم المركز الثقافي الإبداعي بأم القيوين، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي... آفاق وإمكانات»، قدمتها الأستاذة ميادة المصري، حيث استهدفت الورشة موظفي المؤسسات المحلية والاتحادية في الإمارة، مستعرضة التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة، مثل التعليم، الصحة، الصناعة، وريادة الأعمال.

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