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«ربع قرن للمسرح» يطلق «حكايات في واحات النخيل» خلال رمضان

«ربع قرن للمسرح» يطلق «حكايات في واحات النخيل» خلال رمضان
25 فبراير 2025 22:06

الشارقة (وام)

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ينظم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض خلال شهر رمضان المبارك فعالية «حكايات في واحات النخيل» لتكون منصة ثقافية وفنية تجمع عشاق المسرح والحكايات التقليدية في أجواء روحانية مميزة.
تقام الفعالية في مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض - سيتي سنتر الزاهية، ويستمتع الحضور من خلالها ببرامج متنوعة تتضمن أربعة عروض مسرحية يقدمها المنتسبون، إضافة إلى ورش فنية جاذبة تسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزز التفاعل المجتمعي.
يأتي هذا الحدث ضمن جهود المركز لتعزيز المشهد المسرحي والفني في إمارة الشارقة، من خلال تقديم منصات إبداعية تمكن الأطفال والناشئة والشباب من استكشاف قدراتهم والتعبير عن مواهبهم، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة الداعمة للفنون والثقافة.
وأكد الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في المركز، أن الفعالية توفر تجربة فريدة تحتفي بجماليات المسرح والسرد القصصي في أجواء رمضانية مميزة مشيراً إلى أن «حكايات في واحات النخيل» تتيح للمنتسبين والجمهور استكشاف عوالم المسرح والحكايات التراثية بطرق مبتكرة، وتعزز التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال الورش والجلسات التفاعلية.

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