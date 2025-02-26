بقدرات هائلة.. مساعد برمجي مجاني بالذكاء الاصطناعي من "جوجل"

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق Gemini Code Assist للأفراد، وهو مساعد برمجي مجاني بالذكاء الاصطناعي يوفر إكمال تعليمات برمجية متطورًا وإصلاح الأخطاء تلقائيًا داخل بيئات التطوير الشائعة مثل VS Code وJetBrains.

وبمعدل 180 ألف عملية إكمال كود شهريًا – أي 90 ضعف ما يقدمه GitHub Copilot المجاني – تقدم جوجل للمطورين أداة قوية لمساعدتهم في البرمجة.

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مزايا قوية للمطورين الأفراد

الأداة تدعم 240 طلب دردشة يوميًا، مما يجعلها واحدة من أكثر الأدوات من حيث الاستخدام المجاني.

وتسعى جوجل إلى منافسة مايكروسوفت وGitHub في سوق أدوات المطورين، مع توفير خيارات قوية ومجانية يمكن أن تدفع المستخدمين لاحقًا نحو النسخ المدفوعة للشركات.

وبحسب موقع "تك كرانش" يتيح Code Assist for Individuals للمطورين استخدام نافذة دردشة للتحدث بلغة طبيعية مع نموذج الذكاء الاصطناعي من Google الذي يمكنه الوصول إلى قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم وتحريرها.

مثل أداة Copilot الشهيرة على GitHub ، يمكن لـ Gemini Code Assist for Individuals إصلاح الأخطاء أو إكمال أقسام التعليمات البرمجية أو شرح أجزاء من قاعدة التعليمات البرمجية التي لا معنى لها.

مساعد الترميز AI من جوجل يستخدم نسخة من نموذج Gemini 2.0 AI الخاص بالشركة والذي تم ضبطه بدقة لتطبيقات الترميز.

من الجدير بالذكر أن خدمة Code Assist for Individuals تقدم 180 ألف عملية إكمال كود شهريًا، وهو ما يزيد 90 مرة عن الحد الأقصى للاستخدام في خطة GitHub Copilot المجانية (2000 عملية إكمال كود شهريًا).

كما تأتي خدمة Code Assist for Individuals مع 240 طلب دردشة يوميًا، وهو ما يقرب من 5 أضعاف عدد الطلبات التي تقدمها خطة GitHub Copilot المجانية.

ويحتوي النموذج الذي يدعم Code Assist for Individuals على نافذة سياقية تحتوي على 128000 رمز، وهو ما تقول Google إنه أكبر بأربع مرات مما تقدمه المنافسة. وهذا يعني أن النموذج يمكنه استيعاب المزيد من التعليمات البرمجية في موجه واحد، مما يسمح له بالاستدلال على قواعد التعليمات البرمجية الأكثر تعقيدًا.

يمكن للمطورين التسجيل للحصول على المعاينة العامة المجانية لبرنامج Gemini Code Assist للأفراد.

أما بالنسبة لـ Gemini Code Assist لـ GitHub، فهو يقوم تلقائيًا بمسح طلبات السحب للبحث عن الأخطاء ويقدم توصيات إضافية قد تكون مفيدة.