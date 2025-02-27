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مركبة خاصة تنطلق نحو استكشاف القطب الجنوبي للقمر

من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا
27 فبراير 2025 08:12

أطلقت شركة خاصة مركبة هبوط قمرية أخرى الأربعاء، مستهدفة الاقتراب أكثر من القطب الجنوبي للقمر هذه المرة، باستخدام طائرة مسيرة ستقفز إلى فوهة بركانية مظلمة تماما لم تصلها أشعة الشمس أبدا. وحملت مركبة الهبوط، التي أطلقت عليها شركة "إنتويتيف ماشينز" اسم "أثينا"، على متن صاروخ تابع لـ "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا. وتسلك المركبة مسارا سريعا نحو القمر، مع هبوط متوقع في 6 مارس، على أمل تجنب مصير سابقتها التي انقلبت عند الهبوط. ولم يسبق أن تهافت هذا العدد الكبير من المركبات الفضائية على سطح القمر في وقت واحد. والشهر الماضي، أطلقت شركات أميركية ويابانية مركبات هبوط على متن صاروخ مشترك، متجهة بشكل منفصل نحو القمر.

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المصدر: وكالات
القطب الجنوبي
القمر
طائرة مسيرة
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