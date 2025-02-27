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التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يقدم ورشة «الخط العربي»

جانب من الورشة
27 فبراير 2025 21:13

دبي (الاتحاد)
ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، الذي ينظمه مركز أم القيوين الإبداعي التابع لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع، قدمت شيخة عبد الله المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، ورشة عمل بعنوان «الخط العربي.. زخرفة إسلامية» لطالبات مدرسة فلج المعلا للتعليم الثانوي للبنات.
استهلت المطيري الورشة بالتعريف بالخط العربي، مستعرضة تطوراته عبر الحقب التاريخية، إلى جانب تسليط الضوء على أنواعه المختلفة، مثل الخط الكوفي، الرقعة، النسخ، والخط الفارسي، مع تقديم نماذج لكل منها.
كما تناولت المطيري الاستخدامات الجمالية والفنية للخط العربي، سواء في تزيين المساجد والقصور أو توظيفه في المباني الحديثة مثل متحف المستقبل. كما ناقشت أهمية الخط العربي في النقود الإسلامية، ودوره في تزيين قطع الأثاث، مما يعكس أصالته وجمالياته الفنية.
اختُتمت الورشة بجلسة تطبيقية، حيث أتيحت الفرصة للطالبات لتجربة كتابة الخط العربي بأنفسهن، مما عزّز فهمهن لهذا الفن العريق وأكسبهن مهارات عملية تثري معارفهن الثقافية والفنية.

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