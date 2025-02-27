«خزانة الكتب» تقدم 800 عنوان جديد

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، تقدم «خزانة الكتب»، ضمن جولاتها الميدانية خلال الفترة من 17 فبراير الجاري، وحتى 7 مارس المقبل، 800 عنوان جديد من إصدارات المركز، في ثلاث مناطق في العاصمة أبوظبي، ومدينة العين.

وللمرّة الأولى أقامت مبادرة «خزانة الكتب»، التي تسعى إلى إثراء معارف أفراد المجتمع، فعالياتها في جامعة العين بمدينة العين في الفترة من17 إلى 21 فبراير الجاري، مستعرضة أكثر من 150 عنواناً صادراً عن مشروعات «كلمة» و«إصدارات»، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، أما المحطّة الثانية فستكون في جامعة العين في العاصمة أبوظبي، حيث سيحظى الطلّبة وزوّار الجامعة بفرصة الاطلاع على أكثر من 200 عنوان من إصدارات المركز، بما يعزّز ثقافة الطلبة والعاملين في الجامعة.

وخلال الفترة من 21 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل الذي يصادف شهر القراءة الوطني، يستضيف المركز التجاري «ديرفيلدز مول» في العاصمة أبوظبي وللمرة الثالثة، فعالية تضم أكثر من 280 عنواناً في جميع تصنيفات الكتب، ما يعكس الحرص على استمرارية التواصل مع رواد المركز التجاري، وترسيخ التعاون معهم، والترويج لأحدث الإصدارات بشكل دوري.

وللمرة الثانية، ستوفّر «خزانة الكتب» للجمهور في بلدية العين، اعتباراً من 24 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل أكثر من 180 عنواناً، في جميع تصنيفات الكتب، بهدف الترويج لإصدارات المركز، وتعزيز ثقافة العاملين والزوار. وتنسجم أهداف الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة مع مبادرة خزانة الكتب، التي تمكنت عبر جولاتها الميدانية المنتظمة من التواصل المباشر مع المجتمع بما يخدم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في الارتقاء بالواقع الثقافي المحلي، ليصبح الكتاب العربي مصدر جذب لرواد الفعاليات المتنوعة، وبما يسهم في جعل القراءة عادة مستدامة.