الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ورشة حول بناء قدرات الفنانين في رسم الحكايات الشعبية الإماراتية

ورشة حول بناء قدرات الفنانين في رسم الحكايات الشعبية الإماراتية
27 فبراير 2025 22:29

الشارقة (وام)
استضاف «بيت الحكمة» في الشارقة، على مدار ثلاثة أيام ضمن المرحلة الثانية من مشروع «كتب صُنعت في الإمارات»، الذي ينظّمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ورشة عمل لرسامي كتب الأطفال الإماراتيين تحت إشراف الفنان التشكيلي مجدي الكفراوي، بهدف تجسيد التعبير البصري عن الحكايات الشعبية الإماراتية التي تم جمعها وإعادة كتابتها من قبل المؤلفين الإماراتيين في المرحلة الأولى من المشروع.
تمكّن الرسامون، خلال الورشة، من صقل مهاراتهم الفنية مع التركيز على إبراز التفاصيل الصغيرة المرتبطة بالحكايات الشعبية الإماراتية، بحيث يتم سرد هذه القصص عبر الفن كما هو بالكتابة، ونجحوا، عبر ما تضمنته الورشة من تمارين عملية ونقاشات مستفيضة وتقييمات احترافية، في التعرّف على كيفية تجسيد روح هذه الحكايات، مع التأكيد على أصالة الهوية الإماراتية والعناصر التراثية الدقيقة، وتوظيف الفن في سرد الحكايات الشعبية.

أخبار ذات صلة
مركز جمعة الماجد يقدم ورشة «الخط العربي»
«الإمارات للخيول العربية» تطلق كراسة تثقيفية للجيل الصاعد
ورشة
الرسم
الحكايات الشعبية
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض
اليوم 21:00
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©