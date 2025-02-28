الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا تختبر محركاً جديداً لصواريخ الفضاء

صورة موضوعية
28 فبراير 2025 12:10

ذكرت صحيفة "European Spaceflight" أن شركة "Avio" الإيطالية أجرت اختبارات على محرك جديد تطوره لصواريخ الفضاء، مشيرة إلى أن محرك "Multi-Purpose Green Engine" الجديد يعمل بوقود بيروكسيد الهيدروجين والكيروسين، وأن "Avio" بدأت بتطويره عام 2023، بعد أن حصلت على منحة بقيمة 55 مليون يورو من وكالة الفضاء الإيطالية.
من جانبها ذكرت شركة "Avio" أن الاختبارات التي أجريت على المحرك أظهرت أن احتراق الوقود فيه يتم كما كان متوقعا، وأنها ستستكمل تطوير هذا المحرك بشكل نهائي في النصف الأول من عام 2026، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي المستقبل من المفترض أن تستخدم محركات "Multi-Purpose Green Engine" مع المرحلة العليا لصواريخ "Vega" الفضائية الخفيفة، كما قد تستعمل مع صواريخ “Space Rider” الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام.

أخبار ذات صلة
4 أهداف استراتيجية لـ «علوم الفضاء» تضمن الاستدامة والريادة
«المنشطات» تحرم سينر من الترشح لـ «جائزة لوريوس»

وكانت صحيفة "European Spacefligh" قد أشارت في يناير الماضي إلى أن وحدة من صواريخ "Space Rider" الجديدة تم تسليمها إلى هولندا لتخضع للاختبارات هناك.

المصدر: وام
الفضاء
صناعة الفضاء
إيطاليا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©