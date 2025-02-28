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قيادات «دبي للثقافة» تتبنى التفكير التصميمي

قيادات «دبي للثقافة» تتبنى التفكير التصميمي
1 مارس 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ورشة عمل «التفكير التصميمي»، التي نظمتها بالتعاون مع أكاديمية التفكير التصميمي في أمستردام، بهدف صقل مهارات قيادات «دبي للثقافة» وفريق عملها.
وتناولت ورشة العمل التي عُقدت بمشاركة عدد من قيادات الهيئة وموظفيها، مجموعة من المحاور الرئيسية، التي ركّزت على تحفيزهم على تبني منهجيات الابتكار، واستخدام أدوات التفكير الإبداعي في تحليل الأفكار المطروحة.
وتطرقت الدورة التدريبية، التي أشرف عليها مجموعة من خبراء الأكاديمية، إلى أساليب إدارة المشاريع الثقافية والفنية، وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجهها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

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