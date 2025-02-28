«اللوفر أبوظبي».. تجربة فريدة مع الفن والثقافة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

دعا متحف اللوفر أبوظبي زواره إلى الاستمتاع بالأجواء الروحانية لشهر رمضان، حيث يمكن لهم استكشاف المتحف من منظور جديد تماماً خلال ساعات عمله الممتّدة، بالإضافة إلى حضور الجلسات الحوارية المتميزة عن الثقافة والفنون الإسلامية.

وخلال شهر رمضان، ستظل أبواب المتحف مفتوحة حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها» من خلال الاستمتاع بدخول مجاني تحت قبة المتحف والمعرض بعد إغلاق الصالات الدائمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الزوار بفرصة للاستمتاع بتأمّل عرض ضوئي بعنوان «عرض الانسجام (Projection of Harmony)»، وهو عمل فني مذهل من إبداع الفنانة الجنوب أفريقية الشهيرة الدكتورة إستر ماهلانجو سيُعرَض على جدران المتحف في سياق الاحتفاء بالتراث الفني الأفريقي.

وبالتعاون مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي، سيشارك الباحثان الشهيران تانيلي كوكونين ونادر البزري في تقديم تحليل متعمّق لاثنين من أبرز أعمال الفلسفة الإسلامية، مسلّطَين الضوء على ارتباطهما بالثقافة المعاصرة. وفي إطار هذه الجلسة، ستقدم الدكتورة لمياء توفيق مقتطفات رئيسية من العملَين من خلال رواية القصص على طريقة الحكواتي، مستحضرةً بذلك التقاليد الغنية للحكايات الشعبية ضمن تجربة آسرة.

وتجيء الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: حي بن يقظان ورفاقه المنبوذون، في 8 مارس، وتهدف إلى استكشاف تحفة ابن طفيل من القرن الثاني عشر، التي أرست أُسس فئة روايات المنبوذين، وكانت مصدر إلهام لأعمال كلاسيكية شهيرة مثل روبنسون كروزو وكاست أواي، وسلّطت الضوء على طبيعة النفس البشرية وتجربة الوحدة.

أما الجلسة الحوارية الثانية فتحمل عنوان: إخوان الصفا والإرث الدائم لحكايات الحيوانات الخيالية، في 15 مارس، حيث تتعمق في دراسة تأثير الحكايات الإسلامية على القصص في مختلف الثقافات، بدءاً من حكايات إيسوب وصولاً إلى بيتر الأرنب و101 كلب مرقش.