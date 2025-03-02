أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون

أطلقت شركة أمازون للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية المساعد الصوتي الرقمي الجديد "أليكسا بلس"، وهو نسخة محسنة من المساعد الرقمي أليكسا، ويتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. خلال العرض التقديمي للأداة الجديدة، استعرضت أمازون كيف يمكن للمستخدمين تبادل المستندات الرقمية باستخدام أليكسا بلس، حيث تسمح لهم باسترجاع التفاصيل المهمة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه المستندات.

قدمت مارا سيجال، مديرة إدارة أليكسا، عدة أمثلة لكيفية عمل الأداة الجديدة. على سبيل المثال، سألت مارا أليكسا بلس، "من وصفة جدتي لخبز الكوسا، ما هي كمية الزيت التي أحتاجها؟"، وتمكنت أليكسا بلس من استخراج الإجابة من الوصفة المحفوظة مسبقًا. وفي حالة أكثر تعقيدًا، تمكن أحد المستخدمين من تحميل مستند من رابطة ملاك المنازل، وطرح عدة أسئلة على أليكسا بلس بشأن الإرشادات التي غالبًا ما يتم تجاهلها.



إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني متعددة من مدرسة أطفالهم إلى أليكسا بلس، حيث يمكن للأداة استخراج المعلومات الأساسية وتلخيصها. كما يمكن أن تساعد أليكسا بلس في تنظيم الجداول الزمنية للمستخدمين، للتأكد من عدم تفويتهم لأية فعاليات مدرسية مهمة.

كما عرضت أمازون العديد من المزايا التي يوفرها أليكسا بلس، بما في ذلك القدرة على التنقل بين مشاهد الأفلام المختلفة على خدمة "برايم فيديو" للبث المباشر، بالإضافة إلى التحكم في أجهزة المنزل الذكية، مما يتيح للمستخدمين نقل الموسيقى بين مكبرات الصوت في غرف مختلفة.