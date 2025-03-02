هبوط مركبة فضائية أميركية خاصة على سطح القمر

أصبحت فايرفلاي إيروسبيس اليوم الأحد ثاني شركة أميركية تنفذ هبوطاً على سطح القمر بمركبة بلو جوست غير المأهولة التي بدأت مهمة بحثية تستمر أسبوعين.

والشركة واحدة من عدد محدود من الشركات الخاصة التي وصلت إلى صدارة السباق العالمي للقمر وتلك هي أول مرة تهبط مركبة منها عليه.



وهبطت بلو جوست، وهي بحجم سيارة صغيرة، في الساعة 3:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0835 بتوقيت جرينتش) قرب فتحة بركانية قديمة عند الزاوية الشمالية الشرقية من جانب القمر المواجه للأرض.

وشاهد مراقبون في مقر فايرفلاي في أوستن بولاية تكساس اقتراب المركبة الفضائية بروية من سطح القمر بسرعة ميلين في الساعة، مؤكدين في بث مباشر أنها دخلت مجال جاذبية القمر.

وأعلن ويل كوجان كبير مهندسي بلو جوست من مركز التحكم في المهمة "نحن على القمر".



وأصبحت فايرفلاي ثاني شركة خاصة تتمكن من تنفيذ هبوط سلس دون مشكلات على سطح القمر.

وفي العام الماضي، هبطت المركبة أوديسيوس التابعة لشركة إنتويتيف ماشينز ومقرها هيوستن على سطح القمر بشكل مائل لكن دون مشكلات.



ووصلت بلو جوست للقمر بعد شهر ونصف من انطلاقها من مركز كيندي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ لسبيس إكس.

وجرى استخدام كاميرتين ملاحيتين على متن بلو جوست لرصد المخاطر على سطح القمر أثناء المراحل النهائية من هبوطها، مما ساعد المركبة على التوجه نحو نقطة هبوط مثالية.



وبدعم من وكالة ناسا وبرنامجها الرائد أرتميس لرحلات القمر، تلعب الشركات الخاصة دوراً كبيراً في سباق الوصول للقمر على أمل تحفيز سوق السفر إلى هناك.





