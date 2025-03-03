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التعليم والمعرفة

أونر الصينية تعلن استثمار 10 مليارات دولار لدعم أجهزتها بالذكاء الاصطناعي

أونر الصينية تعلن استثمار 10 مليارات دولار لدعم أجهزتها بالذكاء الاصطناعي
3 مارس 2025 12:19

قال الرئيس التنفيذي لشركة أونر الصينية للهواتف الذكية جيمس لي اليوم الأحد إن‭ ‬الشركة ستنفق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لأجهزتها بينما تستعد للإدراج العام.

وقال لي في كلمة بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية إن أونر، التي يقع مقرها في مدينة شنتشن الصينية وكانت تابعة لهواوي، تسعى إلى التوسع من كونها شركة هواتف ذكية في المقام الأول إلى تطوير نظام يدعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي يمكن حملها.


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المصدر: وكالات
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