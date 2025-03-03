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التعليم والمعرفة

جامعة روسية تطور نظاماً يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة

جامعة روسية تطور نظاماً يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
3 مارس 2025 13:54

طور علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، نظام اختبار جديد يسمح بالكشف عن السرطان في مراحله المبكرة من خلال فحص الدَّم.

وأفاد قسم العلاقات العامة للجامعة، في تقريره، بأنه يمكن إجراء هذا التشخيص في أثناء الفحص الطبي الروتيني أو بشكل مستقل، من خلال إجراء تحليل الدم، ويتميز النظام الجديد بموثوقية عالية، حيث يقوم بتحليل العلامات الجزيئية، ويتفوق على أنظمة مماثلة تستخدم في الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أن الحل الذي اقترحه العلماء يعتمد على الكشف عن التغيرات في المؤشرات الحيوية الأيضية في الدم، ويتم حاليا اختباره لتشخيص سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، ويخطط الفريق البحثي لتوسيع نطاق استخدام النظام ليشمل أنواعا أخرى من السرطان ، بالإضافة إلى تدريب النظام على تحديد مراحل المرض ودرجة خطورته بدقة، وذلك ليتم طرحه في السوق بحلول عام 2027.

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تجدر الإشارة إلى أن البحث العلمي المذكور ينفذ بدعم من وزارة التعليم والعلوم الروسية في إطار برنامج "الأولوية-2030".

ويشارك في المشروع علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد علم المناعة وعلم الفسيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد أبحاث العدوى الفيروسية "فيروم" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى علماء من جامعة "ساراتوف" الحكومية الطبية.

المصدر: وام
السرطان
روسيا
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