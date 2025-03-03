"سبايس اكس" تستأنف رحلات صاروخها العملاق "ستارشيب"

يعود إيلون ماسك، إلى دائرة الضوء مجددا الاثنين مع محاولة شركته "سبايس اكس" إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب".



بعد انفجار الطبقة الثانية من الصاروخ فوق منطقة البحر الكاريبي في يناير، تعتزم "سبايس اكس" إعادة إطلاق "ستارشيب".



وستنطلق الرحلة التجريبية الثامنة من نسخة معدلة من "ستارشيب"، يبلغ ارتفاعها 123 مترا أي مماثلة بالحجم لمبنى مؤلف من 40 طبقة تقريبا، من بوكا تشيكا في ولاية تكساس.



ومن المقرر إطلاق الرحلة عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش).

خلال هذه الرحلة، تعتزم الشركة إجراء اختبارات مختلفة على الطبقة الثانية من الصاروخ واستعادة الطبقة الأولى، بفضل مناورة معقدة ومذهلة نجحت فيها للمرة الثانية خلال يناير.





