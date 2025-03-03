ميزات جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي "Gemini"

أعلنت شركة جوجل عن تحديثات جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025 في برشلونة، الذي يستمر في الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري.

وأصبح بإمكان المستخدمين طرح الأسئلة باستخدام مقاطع الفيديو أو من خلال مشاركة محتوى الشاشة في الوقت الفعلي. وفق موقع "Techcrunch"

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وقدمت جوجل ميزة جديدة تحمل اسم "Screenshare"، تتيح للمستخدمين مشاركة شاشة هواتفهم مع Gemini وطرح الأسئلة حول المحتوى المعروض. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تصفح متجر إلكتروني أثناء التسوق وسؤال Gemini عن اقتراحات لتنسيق الملابس مع منتج معين.

أما ميزة البحث عبر الفيديو، والتي تم التلميح إليها خلال مؤتمر Google I/O العام الماضي، فتمكن المستخدمين من التقاط مقطع فيديو أثناء طرح الأسئلة، ليقوم Gemini بتحليل المحتوى وتقديم إجابات فورية أثناء التصوير.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزات ستكون متاحة لمستخدمي Gemini Advanced المشتركين في خطة Google One AI Premium على نظام أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأعلنت جوجل مؤخرًا عن تحديث جديد لروبوت الذكاء الاصطناعي Gemini، الذي أصبح الآن قادرًا على تذكر المحادثات السابقة وتخصيص الإجابات بناءً على محتواها،مما يعد خطوة كبيرة في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وشخصية في تفاعلاته مع المستخدم.

لمياء الصديق (أبوظبي)