سبيس إكس تلغي رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب

ألغت سبيس إكس، رحلتها التجريبية الثامنة لمركبة ستارشيب من ولاية تكساس، بسبب مشكلة غير محددة في المركبة الأساسية لنظام الصواريخ، مما أدى إلى تأخير محاولة الشركة نشر أقمار اصطناعية لبرنامج ستارلينك في الفضاء لأول مرة، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وحدث الإلغاء أثناء توقف العد التنازلي للإطلاق بعد 40 ثانية من الإقلاع، حتى يتمكن موظفو سبيس إكس من بحث مشكلة في الصاروخ.

وكان من المقرر أن ينطلق "ستارشيب" وعلى متنه أربعة أقمار اصطناعية وهمية لاختبار التحليق في الفضاء.

وذكرت شركة "سبيس إكس"، إنه إذا تم حل المشكلات بسرعة، فقد يتم إجراء محاولة إطلاق أخرى اليوم الثلاثاء.

وكانت هذه المهمة أول عملية إطلاق لمركبة ستارشيب، منذ انتهاء مهمة في يناير الماضي بعد ثماني دقائق من انطلاقها، عندما انفجر النصف العلوي الرئيسي للصاروخ فوق البحر الكاريبي.