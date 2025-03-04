لتصفح أكثر أمانًا.. "أوبرا" تكشف عن وكيل جديد للذكاء الاصطناعي

في خطوة تعزز من سباق المتصفحات الذكية، أعلنت شركة أوبرا عن وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد "Browser Operator"، الذي يُمكّن المستخدمين من تنفيذ المهام على مواقع الويب المختلفة بشكل تلقائي.

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وكشفت شركة أوبرا عن الميزة الجديدة في متصفحها والتي تحمل اسم "مشغل المتصفح"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ مهام متنوعة على مواقع الويب نيابة عن المستخدم.

استعرضت أوبرا في مقطع توضيحي كيفية استخدام هذا الوكيل لشراء الجوارب من "وول مارت"، وحجز تذاكر مباراة كرة قدم، بالإضافة إلى العثور على رحلة وفندق على موقع "بوكينج". مشيرًة إلى أن الميزة ستكون متاحة للمستخدمين من خلال برنامج Feature Drop قريبًا.

Opera لديها بالفعل ميزات الذكاء الاصطناعي، التي تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة حول صفحة الويب التي يتصفحونها.

ما الذي يميز "مشغل المتصفح"؟

أوضحت أوبرا أن وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد يعمل محليًا على الجهاز بدلاً من الاعتماد على خوادم سحابية، ما يعزز خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم مقارنةً بالمنافسين. كما يُمكّن المستخدمين من متابعة خطوات الوكيل في الوقت الفعلي، مع إمكانية التدخل في أي لحظة لاستعادة التحكم يدويًا.

ورغم هذه الميزات، لم توضح الشركة ما إذا كان "Browser Operator" قادرًا على إجراء عمليات بحث شاملة عبر مواقع متعددة، مثل العثور على أرخص تذكرة سفر بين لندن ونيويورك بمقارنة الأسعار من مختلف المنصات.

سباق الذكاء الاصطناعي في المتصفحات

من جانبه، أشار موقع «TechCrunch» إلى أن عالم الذكاء الاصطناعي يقدم كل يوم جديداً، والشركات تسعى إلى تقديم المزيد، وإنشاء متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشهد سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي للمتصفحات منافسة محتدمة، حيث أطلقت "OpenAI" وكيلًا خاصًا بها باسم "Operator" لمستخدمي "ChatGPT Pro"، كما كشفت شركة "Browser Company" عن متصفح جديد يُدعى "Dia" بقدرات مماثلة، في حين تستعد "Perplexity" لإطلاق متصفحها الجديد "Comet".





