إرجاء أول رحلة تجارية لـ"أريان 6"

أُرجئت عملية الإطلاق التجارية الأولى لصاروخ "أريان 6" الأوروبي مع قمر اصطناعي عسكري فرنسي، ولن يكون الصاروخ جاهزا للإطلاق قبل الأربعاء بسبب "خلل اكتُشف في المعدّات الأرضية".

وأشار رئيس شركة "أريان سبايس" دافيد كافايوليس، خلال مؤتمر صحافي في كورو، إلى "رصد خلل في المعدات الأرضية، إذ تبين أن صمّاما تعطل في أحد الأنابيب التي تزود منصة الإطلاق بالوقود".

ولم يحدد موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ لكنه أوضح أن المهمة لن تُطلق قبل الأربعاء. وقال "هذا سيعتمد على قدرتنا على اكتشاف مصدر الخلل بسرعة، وقدرتنا على إيجاد حلّ سريعا".

ولفت إلى أنّ "الصاروخ سليم وكذلك القمر الاصطناعي".

وكان يُفترض إطلاق "أريان 6" عند الساعة 16,24 بتوقيت جرينتش، لكن أُعلن عن إرجاء العملية قبل الموعد المحدد بحوالي نصف ساعة.

وكانت المهمة مقررة بداية في ديسمبر، ثم حُدد موعدها في 26 فبراير، قبل أن تؤجَّل إلى 3 مارس.

وبعد نجاح الرحلة الافتتاحية لصاروخ "أريان 6" في يوليو، سيعيد إطلاقه لأوروبا استقلالها في مجال المهمات الفضائية بعدما حُرمت منه لأشهر عدة، وقد عجزت عن الاستعانة بصاروخ "سويوز" الروسي منذ غزو روسيا الأراضي الأوكرانية عام 2022.

ستكون الرحلة المقبلة لـ"أريان 6" أول عملية إطلاق "تشغيلية" للقمر الاصطناعي الفرنسي "سي اس او - 3" CSO-3 المخصص للمراقبة العسكرية والذي سيتم وضعه في المدار على ارتفاع 800 كيلومتر.



