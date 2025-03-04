الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إرجاء أول رحلة تجارية لـ"أريان 6"

أرشيفية
4 مارس 2025 11:25

أُرجئت عملية الإطلاق التجارية الأولى لصاروخ "أريان 6" الأوروبي مع قمر اصطناعي عسكري فرنسي، ولن يكون الصاروخ جاهزا للإطلاق قبل الأربعاء بسبب "خلل اكتُشف في المعدّات الأرضية".
وأشار رئيس شركة "أريان سبايس" دافيد كافايوليس، خلال مؤتمر صحافي في كورو، إلى "رصد خلل في المعدات الأرضية، إذ تبين أن صمّاما تعطل في أحد الأنابيب التي تزود منصة الإطلاق بالوقود".
ولم يحدد موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ لكنه أوضح أن المهمة لن تُطلق قبل الأربعاء. وقال "هذا سيعتمد على قدرتنا على اكتشاف مصدر الخلل بسرعة، وقدرتنا على إيجاد حلّ سريعا".
ولفت إلى أنّ "الصاروخ سليم وكذلك القمر الاصطناعي".
وكان يُفترض إطلاق "أريان 6" عند الساعة 16,24 بتوقيت جرينتش، لكن أُعلن عن إرجاء العملية قبل الموعد المحدد بحوالي نصف ساعة.
وكانت المهمة مقررة بداية في ديسمبر، ثم حُدد موعدها في 26 فبراير، قبل أن تؤجَّل إلى 3 مارس.
وبعد نجاح الرحلة الافتتاحية لصاروخ "أريان 6" في يوليو، سيعيد إطلاقه لأوروبا استقلالها في مجال المهمات الفضائية بعدما حُرمت منه لأشهر عدة، وقد عجزت عن الاستعانة بصاروخ "سويوز" الروسي منذ غزو روسيا الأراضي الأوكرانية عام 2022.
ستكون الرحلة المقبلة لـ"أريان 6" أول عملية إطلاق "تشغيلية" للقمر الاصطناعي الفرنسي "سي اس او - 3" CSO-3 المخصص للمراقبة العسكرية والذي سيتم وضعه في المدار على ارتفاع 800 كيلومتر.

أخبار ذات صلة
"سبايس اكس" تحدد موعداً جديداً لتجربة صاروخها العملاق "ستارشيب"
مشكلة تؤجل إطلاق «ستارشيب»
المصدر: وكالات
فرنسا
الفضاء
أريان سبيس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اقتصاد
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
اليوم 17:32
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
علوم الدار
نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
اليوم 17:32
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©