«دبي للثقافة»: «ليالي رمضان» تعريف بعادات وتقاليد المجتمع المحلي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن انتهاء تحضيراتها لتنظيم مهرجان «ليالي رمضان»، الهادف إلى التعريف بالقيم والعادات والتقاليد، التي يمتاز بها المجتمع المحلي خلال رمضان، وتمكين سكان دبي وزوارها من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، ودعمها لحملة «رمضان في دبي» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، لتسليط الضوء على ما تشهده الإمارة من فعاليات متنوعة طوال الشهر الكريم.

وستتضمن أجندة المهرجان عقد سلسلة من العروض والأنشطة المستلهمة من التراث المحلي في عدد من مرافق وأصول الهيئة الثقافية والتراثية، ومن بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، الذي سيتيح خلال الفترة من 14 وحتى 23 مارس المقبل، لرواده فرصة عيش العديد من التجارب المستلهمة من التراث المحلي، حيث ستشهد الساحة الخارجية لـ«دار آل مكتوم» تنظيم مجموعة من ورش العمل.

في المقابل، سيشهد متحف الاتحاد تنظيم 3 ورش عمل إبداعية، ستقام مساء كل يوم جمعة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، في الوقت نفسه يمنح متحف الاتحاد زواره فرصة الاطلاع على مقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة، والتعرف على قصة الاتحاد وتاريخ الدولة وأبرز الأحداث التي أسهمت في إرساء قواعد دولة الاتحاد. في حين تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 14 مارس المقبل أمسية شعرية بعنوان: «ليلة الشعر» بمشاركة نخبة من الشعراء من بينهم: الشاعر أحمد العسم، والشاعرة أمل السهلاوي، والشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر مصعب بيروتية، والشاعرة دارين شبير، حيث سيلقون مجموعة من قصائدهم الشعرية لأحدث إصداراتهم الشعرية، يرافقهم عازف العود ياسر رشاد، كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 15 مارس، مجموعة من العروض الفنية التي تشمل العزف على العود ومسرح الدمى والظل، إضافة إلى ورش العمل الإبداعية والتفاعلية.

وستتضمن أجندة «ليالي رمضان» التي تستضيفها قرية حتا التراثية خلال الفترة من 5 وحتى 15 مارس المقبل، تشكيلة من الفعاليات التراثية التي تساهم في إبراز ثقافة منطقة حتا.

وخلال المهرجان ستقدم الهيئة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجاً رمضانياً مخصصاً لطلبة النادي، بهدف تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على إطلاق إبداعاتهم المختلفة.

من جهة أخرى، تقدم «دبي للثقافة» على مدار الشهر الكريم، النسخة السادسة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان»، التي تنظمها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة «طلبات الإمارات»، حيث تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحفيز أفراد المجتمع على المساهمة في دعم العمل الإنساني.