مكتبة محمد بن راشد تناقش تحويل التحديات إلى فرص

دبي (الاتحاد)

استضافت مكتبة محمد بن راشد الدكتورة غادة دريدي، المتخصصة في مجال تطوير الذات والتوجيه المهني، في جلسة حوارية مميزة أدارتها أميرة الفارسي، ضابط مكتبات، بعنوان «طريقك إلى الأمان والفرص في أوقات التحديات»، والتي تمحورت حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو الشخصي والمهني، مع التركيز على أهمية تطوير المهارات الشخصية والتكيف مع التغيرات لتحقيق النجاح.

واستعرضت د.غادة، خلال الجلسة، مفهوم الأمان المهني وأهميته وأنماطه واستراتيجياته المختلفة، خاصة في ظل بيئة العمل الديناميكية المتأثرة بالتغيرات المتسارعة، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على كيفية تحويل التحديات لفرص، وتطوير المهارات الجديدة، وتوظيف خبرات التجارب السابقة بفعالية، والعمل على بناء شبكة العلاقات، من خلال تقديم مجموعة من الأدوات العملية والمنهجية التي تساهم في تحقيق الطموحات المستقبلية بثقة واستدامة.

وركزت الجلسة على أهمية تبنّي عقلية رائد الأعمال، من خلال اعتبار عدم اليقين حافزاً للنمو بدلاً من رؤيته كعائق، والتأكيد على دور المرونة والتكيف مع المتغيرات كركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستدامة المهنية والنجاح الشخصي.

كما استعرضت د.غادة دريدي، نماذج ملهمة نجحت في تحويل التحديات إلى قصص نجاح مؤثرة عالمياً. واختُتمت بتمرين تفاعلي لمساعدة الحضور على تحقيق النمو الشخصي والمهني بمرونة وفعالية.

وجاءت هذه الجلسة ضمن استراتيجية المكتبة لدعم وتمكين الأفراد في المجتمع لمواجهة التحديات واستثمار الفرص، وانسجاماً مع رؤية «عام المجتمع» الهادفة إلى ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز التلاحم الوطني، وتمكين الأفراد، ونشر ثقافة العطاء والتعاون.