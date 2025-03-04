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التعليم والمعرفة

رمضانيّات «نيويورك أبوظبي».. تقاطع الفنّ والسرد القصصيّ والتراث الثقافيّ

من معرض «بين المدّ والجزر خمسيّة خليجية» (من المصدر)
5 مارس 2025 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليّات الثقافيّة طوال شهر رمضان، تتضمّن عروض الأداء ومعارض فنّيّة. يشارك مركز الفنون ورواق الفنّ في تنظيم هذا البرنامج الذي يوفّر فرصاً للتأمّل الفنّيّ والتبادل الثقافيّ، داعياً الجمهور لتجربة السرد القصصيّ والتراث والتعبير الإبداعيّ والتفاعل معها، وتأتي الفعاليات كالتالي:
5 مارس، 8 مساء - إطلاق كتاب: Short Circuits (دوائر قصر)، حيث تقيم غرفة القراءة في الجامعة فعالية إطلاق كتاب Short Circuits (دوائر قصر) لفيكرام ديفيشا، الذي يتناول عمله الفني التركيبي «إل دورادو» (2022)، المعروض حاليّاً ضمن معرض «بين المدّ والجزر: خمسيّة خليجية»، الذي يستكشف السرديّات الثقافيّة والبيئيّة للخليج في حرم الجامعة إلى 20 أبريل المقبل.
حتّى 11 مارس المقبل، يقام معرض «كريستال رقم 6» في مساحة المشروع التابعة لرواق الفنّ بالجامعة، ويتناول تاريخ وثقافة حيّ فريج المرر في دبيّ، مع التركيز على قصص الحرفيّين المهمشة. يتضمّن التركيب السرديّات الشخصيّة المطرّزة من قبل الحرفيّين، وفيلماً قصيراً لعبداللّه مجّان، ومقالات تستكشف أهمّيّة الحيّ.
18 مارس، في مركز الفنون يقدّم عازف الكمان الشهير ليث صديق عرض «رمضانيّات» الخاصّ بشهر رمضان، تمتزج فيه الألحان العربيّة التقليديّة بالتأثيرات المعاصرة، برفقة مجموعة من الموسيقيّين المشهورين: سامفيل غاسباريان (بيانو)، علاء صابر (قانون)، وأحمد كامل (إيقاع).
الفعاليّات مفتوحة للجمهور، احتفالاً بتقاطع الفنّ والسرد القصصيّ والتراث الثقافيّ خلال شهر رمضان. يقدّم رواق الفنّ في جامعة نيويورك أبوظبي معارض على أعلى المستويات ذات نهج علميّ وتجريبيّ، بينما يعرض مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي أعمال الموسيقى والمسرح والرقص والسينما والعروض متعدّدة التخصّصات، فيوفر منصة حيوية للفنانين العالميين والمحليين تمكنهم من استكشاف أفق الإبداع والحوار الثقافي.

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