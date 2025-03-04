«مهرجان أبوظبي» يستأنف فعاليات دورته الـ 22 خلال رمضان

أعلن مهرجان أبوظبي استئناف فعاليات دورته الثانية والعشرين، خلال شهر رمضان الكريم، بالعرض الرقمي ضمن سلسلة الموسيقى الروحية لعمل التكليف الحصري «سماء الحب»، لشيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية محمود التهامي، وذلك يوم 7 مارس في الساعة 3 مساءً على القناة الخاصة بمهرجان أبوظبي على «اليوتيوب».بمرافقة أوركسترا مؤلفة من 25 عازفاً وجوقة ضخمة تضم 100 مؤدي، يقدّم الشيخ محمود التهامي أداءً أخّاذاً يغمر الجمهور في أجواء من الروحية خلال شهر رمضان الفضيل.

ويقدم عرض «سماء الحب» تجربة فريدة تمزج بين روائع التراتيل والإنشاد، مثل «توشيح فؤادي»، والمقطوعات الحديثة، بما في ذلك «يا ابن آدم» و«لغة الكلام» لمحمد إقبال، ليشكّل انسجاماً فنياً يجمع بين عراقة النصوص القديمة وحداثة التراكيب الموسيقية.

وعقب العرض الرقمي للشيخ محمود التهامي، يواصل مهرجان أبوظبي 2025 برنامجه الحافل من 8 أبريل إلى 29 أبريل المقبل، حيث تنطلق العروض الحية بسلسلة من الفعاليات المتميزة، وستكون البداية مع العرض الأول في العالم العربي لفرقة الطبول اليابانية العالمية «كودو»، والتي تقدم على مسرح مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي أمسيتين استثنائيتين يومي 8 و9 أبريل.

ويحتفي مهرجان أبوظبي 2025 هذا العام بخمسين عاماً من علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، التي تحلّ ضيف شرف المهرجان الذي يقام هذا العام تحت شعار «أبوظبي.. العالم في مدينة». وتماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، يركّز المهرجان على إبراز أوجه التبادل الثقافي العريق والقيم المشتركة التي تجمع الإمارات واليابان، عبر برنامج حافل بالتعاون الفني والموسيقي المتميز، ليشكل جسراً للتواصل بين التقاليد العريقة والرؤى الإبداعية الحديثة.