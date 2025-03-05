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التعليم والمعرفة

"أبوظبي للغة العربية": استقبال مشاركات برنامج المنح البحثية حتى 20 مارس

"أبوظبي للغة العربية": استقبال مشاركات برنامج المنح البحثية حتى 20 مارس
5 مارس 2025 16:42

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تمديد استقبال طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج المنح البحثية حتى 20 مارس الجاري.

يأتي قرار التمديد بهدف منح عدد أكبر من الباحثين الفرصة للاستفادة من المنح السنوية التي يقدمها البرنامج، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم.

وتشمل المنح مجالات تغطي المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات في مجال علوم اللغة العربية.

ويتوجب على الباحثين الراغبين في المشاركة بالبرنامج، الذي بلغ عدد المنح التي قدمها منذ انطلاقه 28 منحة، تعبئة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.alc.ae.

ويعكس برنامج المنح البحثية استراتيجية المركز، ويهدف إلى دعم الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية من أجل إنجاز بحوث ترتقي بالعربية، وتدعم انتشارها محلياً وعالمياً بوصفها لغة علم وثقافة وإبداع.

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ويدعم البرنامج تأليف الكتب العلمية، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية وعلومها، وتشجيعهم على تقديم مشروعات بحثية نوعية تساهم في تعزيز مكانتها، وصولاً إلى بناء قاعدة بحثية راسخة في مجال باللغة العربية، ودعم تطور إصدار البحوث والدراسات العربية، ما يكرّس مكانة إمارة أبوظبي الثقافية ودورها الرائد في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها.

وتشمل شروط التقديم أن يكون البحث باللغة العربية حصراً، وألا يقل عن 50 ألف كلمة، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية، كما يجب أن يتسم البحث بالجدة والمنهجية، وألا يكون منشوراً أو مقدماً لأي جهة أخرى.

كما يُشترط أن يمتلك المركز جميع حقوق النشر الورقية، والإلكترونية للبحوث التي تُقدَّم لها المنح، سواء أكانت نظرية أم تطبيقية لمدة غير محدّدة، وذلك في فئات البحوث التي يدعمها البرنامج، وتحظى بمعايير تقييم عالمية حول جدارة البحث وحداثته الفكرية، ومستوى التأثير المُتوقع لمُخرَجات المُقترَح البحثي، ومدى ارتباط المُقترَح البحثي بإستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية، ومؤهلات الباحث الرئيس ومساره البحثي، إلى جانب مؤهلات كل باحث مساعد، أو شريك في المُقترَح البحثي.

وكان البرنامج استقبل في دورة الدورة الماضية 270 مشاركة من 31 دولة.

المصدر: وام
مركز أبوظبي للغة العربية
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