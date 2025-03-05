آرت دبي يعلن عن أبرز معالم برامجه لدورة 2025

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض آرت دبي عن التفاصيل الأولى لبرامجه وشراكاته لدورة 2025، مؤكداً التزام المعرض بدعم وتطوير المنظومة الثقافية في دبي. وسيقام المعرض في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2025، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.منذ انطلاقه عام 2007، لعب آرت دبي دوراً مؤسسياً بارزاً في تطوير المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ثقافية عالية التأثير، عبر شراكات طويلة الأمد على مدار السنة مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية. يؤكد برنامج «آرت دبي 2025» التزام المعرض في تمكين الفنانين المحليين والدوليين من تنفيذ مشاريع فنية جديدة، واستقطاب أبرز العقول الإبداعية عالمياً من خلال جلسات حوارية ومؤتمرات مبتكرة، إضافة إلى دعم البحث الأكاديمي وبرامج التطوير المهني لإعداد الجيل القادم من القادة الثقافيين في المنطقة.

ستتضمن أبرز فعاليات برنامج «آرت دبي 2025» ما يلي: سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، والتي تمثل إطلاق شراكة تكليف مشتركة جديدة متعددة السنوات بين آرت دبي والسركال أفينيو. تكليف رقمي جديد للفنان الإماراتي الرائد محمد كاظم، تقدمه مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. سلسلة من الأعمال التجريبية والتركيبات التفاعلية التي تدرس تحول الطبيعة من خلال التكنولوجيا والتجربة البشرية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالموقع من قبل أنيا سليمان وتوتال أرتس في ذا كورت يارد.

سلسلة من التركيبات الرقمية التفاعلية والتي تظهر لأول مرة في آرت دبي ديجيتال، يقدمها أوتش استديو وبريكفست وجاكوبو دي سيرا وهايبرد إكسبرينس. الكشف عن التفاصيل الأولى للنسخة القادمة من القمة الفكرية متعددة التخصصات لآرت دبي، منتدى الفن العالمي، تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال»، بتكليف من شومون بصار وتنظيمY7 النسخة الثانية من قمة آرت دبي ديجيتال تحت عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي».

تشكل هذه المبادرات إضافة مهمة لبرنامج المعارض المتنوع في آرت دبي، والذي يضم هذا العام أكثر من 120 عارضاً، بما في ذلك أقسام مخصصة، بإشراف ماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال)، وميرجام فارادينيس (بوابة).

وتعليقاً على البرنامج، قال بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي: «على مدار ما يقرب من عقدين، رسّخ آرت دبي مكانته كمنصة تجارية رائدة للفنون في المنطقة، ومؤسسة ثقافية فاعلة تساهم في تطوير المشهد الفني المحلي. يواصل البرنامج هذا العام التزامه بهذا النهج عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص جديدة للفنانين وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والريادة الفكرية. نفخر بدورنا كمنصة تجمع أبرز العقول الإبداعية، ونقطة التقاء للمجتمعات الفنية العالمية، أولئك الذين يسهمون في بناء البنية التحتية الثقافية في المنطقة، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الأفراد الذين يعتبرون دبي موطنهم».