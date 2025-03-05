الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

آرت دبي يعلن عن أبرز معالم برامجه لدورة 2025

آرت دبي يعلن عن أبرز معالم برامجه لدورة 2025
5 مارس 2025 19:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد للفضاء» يستعد لإطلاق «الاتحاد سات»
تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»

أعلن معرض آرت دبي عن التفاصيل الأولى لبرامجه وشراكاته لدورة 2025، مؤكداً التزام المعرض بدعم وتطوير المنظومة الثقافية في دبي. وسيقام المعرض في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2025، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.منذ انطلاقه عام 2007، لعب آرت دبي دوراً مؤسسياً بارزاً في تطوير المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ثقافية عالية التأثير، عبر شراكات طويلة الأمد على مدار السنة مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية. يؤكد برنامج «آرت دبي 2025» التزام المعرض في تمكين الفنانين المحليين والدوليين من تنفيذ مشاريع فنية جديدة، واستقطاب أبرز العقول الإبداعية عالمياً من خلال جلسات حوارية ومؤتمرات مبتكرة، إضافة إلى دعم البحث الأكاديمي وبرامج التطوير المهني لإعداد الجيل القادم من القادة الثقافيين في المنطقة.
ستتضمن أبرز فعاليات برنامج «آرت دبي 2025» ما يلي: سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، والتي تمثل إطلاق شراكة تكليف مشتركة جديدة متعددة السنوات بين آرت دبي والسركال أفينيو. تكليف رقمي جديد للفنان الإماراتي الرائد محمد كاظم، تقدمه مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. سلسلة من الأعمال التجريبية والتركيبات التفاعلية التي تدرس تحول الطبيعة من خلال التكنولوجيا والتجربة البشرية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالموقع من قبل أنيا سليمان وتوتال أرتس في ذا كورت يارد.
سلسلة من التركيبات الرقمية التفاعلية والتي تظهر لأول مرة في آرت دبي ديجيتال، يقدمها أوتش استديو وبريكفست وجاكوبو دي سيرا وهايبرد إكسبرينس. الكشف عن التفاصيل الأولى للنسخة القادمة من القمة الفكرية متعددة التخصصات لآرت دبي، منتدى الفن العالمي، تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال»، بتكليف من شومون بصار وتنظيمY7 النسخة الثانية من قمة آرت دبي ديجيتال تحت عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي».
تشكل هذه المبادرات إضافة مهمة لبرنامج المعارض المتنوع في آرت دبي، والذي يضم هذا العام أكثر من 120 عارضاً، بما في ذلك أقسام مخصصة، بإشراف ماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال)، وميرجام فارادينيس (بوابة).
وتعليقاً على البرنامج، قال بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي: «على مدار ما يقرب من عقدين، رسّخ آرت دبي مكانته كمنصة تجارية رائدة للفنون في المنطقة، ومؤسسة ثقافية فاعلة تساهم في تطوير المشهد الفني المحلي. يواصل البرنامج هذا العام التزامه بهذا النهج عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص جديدة للفنانين وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والريادة الفكرية. نفخر بدورنا كمنصة تجمع أبرز العقول الإبداعية، ونقطة التقاء للمجتمعات الفنية العالمية، أولئك الذين يسهمون في بناء البنية التحتية الثقافية في المنطقة، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الأفراد الذين يعتبرون دبي موطنهم». 

معرض آرت دبي
دبي
الثقافة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©