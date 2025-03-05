فعاليات رمضانية متنوعة للنادي الثقافي العربي

الشارقة (الاتحاد)

ينظم النادي الثقافي العربي في الشارقة برنامجاً ثقافياً متكاملاً، خلال شهر رمضان المبارك، يضم حزمة متنوعة من الفعاليات، في إطار تعزيز الحراك الثقافي خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكد د. عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة خلال رمضان، مشيراً إلى أن أنشطته من شأنها أن تعكس حرص النادي على الجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال تقديم محتوى ثقافي وفني يثري أجواء الشهر المبارك.

وأوضح أن النادي يسعى إلى استثمار الشهر الفضيل في تعزيز التفاعل الثقافي والمجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في فعاليات تجمع بين الفنون والفكر والتاريخ، ما يوجد بيئة ثقافية نابضة بالحياة تعزز من وعي الأفراد بجماليات التراث العربي والإسلامي.

ويتضمن البرنامج أمسيات إنشادية تحتفي بجمال الموشحات والتراث الغنائي، وأمسيات أدبية تناقش موضوعات روحية وفكرية ذات صلة برمضان، إلى جانب أمسيات شعرية تقدم إبداعات متنوعة من مختلف الأقطار العربية، كما يضم ورشاً في الخط العربي وحروفياته، ومعارض متخصصة في الفنون البصرية والخط العربي، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي يوثق فن العمارة الإسلامية من خلال عدسات المصورين، مع تقديم محاضرات حول دور التصوير الفوتوغرافي في إبراز الملامح الجمالية للتراث.

كما يتيح الفرصة لعشاق الفنون البصرية من خلال معرض فني يستعرض جماليات الخط العربي وتطوره، إلى جانب جلسات نقاشية تتناول دور الخطاطين في إثراء هذا الفن العريق.