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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تاريخ القلاع والحصون والأبراج

جانب من الندوة (من المصدر)
6 مارس 2025 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة سلّط فيها الضوء على القلاع والحصون في أبوظبي، أكد فيها أنها كانت في الماضي رمزاً للقوة والنفوذ، ومعاقل ومقارّ الإقامة للحكام، وشاهدة على منجزاتهم، وكان لها دورها المميز في تاريخ الشعوب والأماكن، وظلّت آثارها صامدة تشهد على تاريخ مجيد وتراث عريق.
وأكد المشاركون في الندوة أن القلاع والحصون والأبراج قد غدت سمة تاريخية تميّزت بها معالم أبوظبي خاصة والإمارات عامة، وأن هذه المباني كانت من متطلبات طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف التاريخية لفائدتها الدفاعية.
شارك في الندوة الباحث الدكتور محمد فاتح زغل مؤلف كتاب «ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين»، مبارك خليفة الباحث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة أسماء سعيد المعمري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدارت الندوة الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واتفق المشاركون على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة كان له الفضل في بناء وترميم العديد من القلاع والحصون والأبراج وبقائها.
وأكدت الندوة -التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الرابع للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يحمل شعار«لمجتمع أكثر تماسكاً» أن مدينة العين تحتضن أكبر عدد من القلاع والحصون، وكان التركيز على السمات المشتركة للقلاع والحصون فيها من حيث الموقع والمواد المستخدمة في البناء، وشكل الحصن أو القلعة، وبناء الأبراج خارج البلد، وتمركز القلاع والحصون في المناطق العالية.. وغيرها.
وتضمنت الندوة عرضاً للقلاع والحصون التي عملت فيها قوات الشرطة في إمارة أبوظبي، فتناولت بالتفصيل حصن مزيد، وقصر العين الذي كان مقراً لممثل الحاكم في العين، ثم تحوّل إلى متحف في عام 2001، وقصر الحصن، وقلعة المربّعة التي بنيت في العين عام 1949 بأمر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأصبحت مبنى لقيادة قوات الساحل، وسميت بمربعة زايد، وحصن وبرج المقطع.
وتناول المشاركون في الندوة قلاع وحصون وأبراج منطقة الظفرة.

القلاع الأثرية
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
أبوظبي
الحصون
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