عميد كلية الدراسات الأندلسية في إسبانيا يزور «المركز التربوي للغة العربية»

الشارقة (وام) اطلع الدكتور عبد الصمد روميرو، عميد كلية الدراسات الأندلسية في إسبانيا، خلال زيارته المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، على جهود المركز في خدمة اللغة العربية للناطقين بغيرها و الدراسات التي أصدرها في هذا المجال.وتعرف روميرو على أهم أعمال المركز، ومنها دراسة الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودراسة وثيقة معايير جودة مؤسسات تعليم اللغة العربية إضافة إلى دراسة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى وفقًا للمعايير المعاصرة . وقام بجولة بمرافق المركز تعرف خلالها على إنجازاته في خدمة اللغة العربية على المستوى التربوي الإقليمي. ونوه الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز إلى أن المركز متخصص في تعليم وتعلم اللغة العربية، ويهدف إلى تطوير هذا المجال على أسس تربوية وعلمية متميزة مع التزامه بأفضل الوسائل التقنية ومعايير الجودة العالمية.